La revolució dels països del sud: Portugal i Espanya fa anys que creixen per sobre d'Alemanya

Fotomuntatge de Canva Pro

En els darrers anys, l'economia dels països del sud d'Europa, principalment Espanya i Portugal, ha mostrat un creixement notablement superior al d' Alemanya, la històrica locomotora econòmica de la zona euro. Aquesta evolució ha estat objecte d'anàlisi per part del Banc Central Europeu (BCE), que ha assenyalat la divergència creixent en el creixement econòmic dins de la zona euro.

Des del 2022, tant Espanya com Portugal han mantingut un ritme de creixement del PIB proper al 4% , superant Alemanya, que ha experimentat un estancament a la seva economia. Aquesta situació marca un canvi significatiu, atès que durant la crisi financera del 2007-2013, Espanya i Portugal van patir recessions profundes que van ampliar la bretxa de creixement entre aquests països i Alemanya. Tot i això, la recuperació post-covid ha impulsat aquestes economies, que ara estan mostrant una notable resiliència.

Isabel Schnabel, membre del Comitè Executiu del BCE, ha subratllat que "l'activitat a l'àrea monetària hauria estat notablement resistent" si s'exclouen països com Alemanya del càlcul. La combinació d'una forta creació d'ocupació i el creixement als sectors de serveis i turisme ha estat crucial per a aquesta transformació. En aquest context, Espanya ha creat al voltant de 3 milions de llocs de treball des del segon trimestre del 2020, fet que ha contribuït al creixement del PIB ia una major confiança empresarial.

D'altra banda, Alemanya enfronta desafiaments significatius. La indústria del país, que mai va ser un model d'eficiència, es troba ara en un procés de reconversió, afectada per la caiguda de la demanda de béns de consum i l'augment dels costos energètics. Això ha fet que el país, que en el passat va ser vist com un refugi segur, ara es consideri el “malalt” d'Europa.

Segons Robin Brooks, investigador a la Brookings Institution, si les tendències actuals continuen, és possible que Espanya i Portugal tanquin la bretxa de creixement amb Alemanya per al 2025 o 2026. Això representa una oportunitat única perquè aquests països consolidin la seva recuperació econòmica, millorant no només les taxes de creixement, sinó també la qualitat de vida dels seus ciutadans. Tot i això, és important tenir en compte que, malgrat aquestes millores, la prosperitat econòmica no es tradueix necessàriament en nivells de PIB per càpita similars als d'Alemanya.

La situació actual ressalta la importància dels fons assignats en el marc del programa Next Generation EU, que han impulsat el creixement i l'ocupació al sud d'Europa, brindant un nou impuls a les economies que encara lluiten per sortir de l'estancament. En resum, la revolució econòmica dels països del sud està en marxa, marcant una fita a la història econòmica d'Europa.