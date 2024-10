Bones notícies a Catalunya: la creació d'empreses puja un 9,9% a l'agost

Foto: EuropaPress

La creació de noves empreses a Catalunya va pujar un 9,9% a l'agost en taxa interanual amb un total 1.472 societats mercantils constituïdes, en un mes en què les empreses dissoltes van ser 137, un 14,2% més, segons les dades difoses dimarts per l' Institut Nacional d'Estadística (INE). Es tracta de la segona millor dada de constitució d'empreses en un mes d'agost a la regió de la sèrie històrica.

Amb l?ascens d?agost, la creació d?empreses a Catalunya encadena dos mesos consecutius de creixement interanual.

Per a la constitució de les 1.472 empreses creades el mes d'agost passat es van subscriure una mica més de 72,15 milions d'euros, fet que suposa un 38,14% menys que el mateix mes de fa un any (71,25 milions de capital) desemborsat).

De les 137 empreses que van tancar el mes d'agost passat a Catalunya, 86 ho van fer voluntàriament; 27 per fusió amb altres societats i les altres 24 restants per altres causes.

Navarra (+60,78%) Cantàbria (+58,06%) i Astúries (+53,01%) van ser les que van registrar creixements més grans en la creació d'empreses, mentre que al costat contrari es van situar el País Basc, Canàries i Andalusia amb reculades d'un 18,59%, 11,61% i 9,13%, respectivament.

Pel que fa a la dissolució d'empreses, les Balears (+52,08%), Galícia (+36,36%) i Aragó (+21,05%) van ser les comunitats que més empreses van destruir en taxa interanual, mentre que La Rioja, Navarra i Múrcia les que menys, amb reculades d'un 77,78%, 50% i 29,03%, respectivament.

Per part seva, el nombre de societats mercantils que van ampliar capital va baixar un 5,1% a Catalunya a l'agost, fins a les 428 empreses. El capital subscrit en aquestes ampliacions va assolir els 270,38 milions d'euros, xifra un 4,2% superior a l'agost de l'any anterior.