VÍDEO| BNEW TALENT: Els joves han de ser motor d'una revolució econòmica, social i sostenible

La sessió va ser moderada per Laura Benítez, presidenta de la Fundació Talent per al desenvolupament emprenedor dels joves i entre els ponents hi havia Lluïsa Moret , alcaldessa de Sant Boi de Llobregat; Gemma Badia , alcaldessa de Gavà; Lourdes Borrell , alcaldessa de Sant Feliu del Llobregat; Carlos cordón, alcalde de Cerdanyola del Vallès; Eduard Sanz, alcalde d´Esplugues i Joana Sánchez, tinent alcalde d´empresa i turisme de l´Ajuntament de Viladecans.



Els participants van coincidir que actualment, no es pot deslligar economia, tecnologia i joventut atès que els Joves actuals són nadius tecnològics. És a dir, tenen coneixements de l'ús de les noves tecnologies més innates i són més intuïtius, per tant, des de les administracions han de fer possible que es puguin potenciar aquestes capacitats noves que estan apareixent i donar suport al talent jove mitjançant projectes, concursos i infraestructures adequats per desenvolupament.

EL DRET DIGITAL HA D'ESTAR AL CENTRE DE LES AGENDES LOCALS I ELS AJUNTAMENTS HAN D'ESTAR AL COSTAT DELS JOVES



Per a l'alcaldessa de Sant Boi, Luïssa Moret va manifestar: “Pels joves, les agendes locals i l'agenda 2030 cal posar al centre de les estratègies, el dret digital que en els nostres dies és molt important”



A més, les administracions públiques han d'estar al costat dels joves, ser oberts a noves propostes i perquè puguin ser un actiu en el desenvolupament i la transformació tecnològic local.

Durant el debat les diferents alcaldesses i alcaldes es van dirigir als joves presents que participen a l'edició d'enguany del Talent Factory School, demostrant-los tot el suport dels seus municipis.

Eduard Sanz , alcalde d'Esplugues , va afirmar durant la seva intervenció que “els joves són els protagonistes actuals i les administracions hem de posar de la nostra part perquè això es produeixi”



Per la part acadèmica, l' alcaldessa de Gavà , va ser més crítica que la resta de participants, afirmant que s'haurien de revisar "els plans d'estudi i el sistema acadèmic en general, per adaptar-lo a les necessitats actuals". Per ella "la transferència de coneixement és clau perquè els joves puguin formar-se en un ambient competitiu, i puguin fer servir el seu talent per millorar la vida i el benestar dels seus veïns".



En paraules de Joana Sánchez, tinent alcalde d'empresa i turisme de l'Ajuntament de Viladecans : “Els models innovació social actuals són totalment diferents del que estàvem acostumats, i per això els joves demanen canvis”. En aquest sentit va parlar Sánchez d'un projecte que s'estan desenvolupant a Viladecans que té com a objectiu "l'abandonament escolar 0" amb la mira posada l'any "2030".

L'EMPRENDIMENT JOVE NECESSITA DEL SUPORT DE LES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES



Entorn a l'emprenedoria dels joves, el debat ha abordat temes com ara el tipus d'infraestructures clau com els parcs tecnològics que s'han d'adequar a les necessitats actuals. Aquí el suport i suport per part de les administracions es fa necessari ia més una legislació que els ajudi a generar "il·lusió per crear alguna cosa nova".



Carlos Cordón , alcalde de Cerdanyola del Vallès afirmava en aquest sentit: “nosaltres volem potenciar la marca, Cerdanyola del Vallès, ciutat del coneixement”perquè entre altres coses hi ha el Ccampus de la Universitat de Barcelona, que converteix aquest municipi en “un lloc important per al coneixement". Per això és necessari "atreure talent als municipis" amb l'objectiu de tenir un millor "desenvolupament social, econòmic i tecnològic local".



Lourdes Borrell, alcaldessa de Sant Feliu del Llobregat ”manifestava en aquest sentit que "Sant Feliu ha de fer una feina de formació a l'àrea tecnològica" afegint que el seu municipi "compta amb laboratoris tecnològics i té el projecte de crear un hub d'educació i tecnologia per cobrir les necessitats que expressen les empreses de la nova economia”



En resum, per als representants públics locals els joves són el futur de l'economia global i no es pot ignorar el canvi actual de les tecnologies. Davant d'això des de les administracions públiques continuaran canviant i treballant treballar de la mà al costat del sector privat per crear polítiques útils a favor dels joves, de les seves idees i il·lusions. Per crear benestar a tota la població i un futur més accessible i per a tots.

