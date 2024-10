VÍDEO|BNEW AVIATION: Espanya és el cinquè país més ben connectat del món

El sector de l'aviació té clars els seus reptes amb vista als propers anys/ Foto: CatalunayPress

Sota el títol "Projeccions estratègies per al desenvolupament de rutes aèries a Espanya en context global actual" han debatut Ignacio Biosca . Director de Dades i Mercat Aeronàutic d' AENA , Gabriel Schmilovich Director d' Estategia VOLOTEA i Jordi Pla Inerin Chief Network a Srtategy Officer de VUELING .

ÉS VITAL CONÈIXER QUE MERCATS REQUEREIXEN MÉS OFERTES I CREAR NOVES DESTINACIONS PER SATISFER ALS CLIENTS

Per a Jordi Pla els factors que fan que “s'utilitzin o s'afegeixin línia aèries és oferir destinacions que al final els clients estan demanant. És entendre on hi ha demanda ara mateix o on es pot generar, es pot estimular una demanda”.

L'estimulació de la demanda és el model que les companyies han anat seguint des que es van crear fa més de 30 anys. Però sé resumeix "a trobar quins punts, quins mercats requereixen més ofertes per servir una demanda que existeix".

En això, segons Vueling, “una mica el que fem més enllà de models i accés a bases de dades és donar-li molta rellevància, al contacte directe amb actors locals, institucions públiques i privades, que ens ajudin a entendre exactament on és aquesta demanda, quines són les característiques i quina és la millor manera de servir-la”.

La segona part és desenvolupar de manera que sigui consistent i que tingui sentit amb el model de negoci que estem impulsant. És a dir, cal crear “mercats que siguin complementaris als que ja estem oferint. Per posar un exemple, a Barcelona, on som líders en aquest mercat, amb una 50% de quota de mercat i gairebé 100 destinacions”.

CAL TENIR EN COMPTE ELS COSTOS DE GENERAR UNA NOVA RUTA



Per Gabriel Schmilovich , el que és rellevant pel que fa a les rutes "és establir la demanda, poder detectar on hi ha demanda per guardar rutes". Però el model de negoci de Volotea és diferent, “connectem ciutats mitjanes i petites d'Europa, majoritàriament on no hi ha servei, on cal una ruta per poder donar més oportunitats als passatgers o clients de poder volar i volar de forma directa majoritàriament sense fer escales, això és el que nosaltres d'alguna manera proposem i aquest és el nostre nínxol de negoci”.

Més enllà d'establir la demanda, va afegir durant la seva intervenció “nosaltres tenim molt en compte si hi ha passatgers que estan fent una determinada ruta en connexió. Tenim una base de dades que ens diuen que hi ha un determinat nombre de passatgers que estan anant d'un punt A a un punt C, passant per B”.

Per això des de VOLOTEA intenten "poder oferir una ruta directa que eviti aquesta escala, sabent que té una massa a prop. Després, molt important, ho mencionava Jordi, la relació amb les institucions i amb els aeroports, després parlarem d'incentius, d'ajudes però també de dades”.

A Volopea operen prop de 450 mini rutes entre ciutats petites, però en paraules de Schmilovich "els últims 5 anys n'hem obert 400, llavors és un treball pràcticament constant perquè tenim en compte la demanda, però no ens oblidem d'altres factors, els costos, importantíssims a l'hora de fer un “business classe” perquè la demanda ens donarà ingressos i passatgers. la ruta pot operar en un determinat aeroport, un altre horari, i, per descomptat, competència”.



Per això a VOLOTEA intenten generar un "model de negoci propi, que les rutes no estiguin servides o estiguin infraservides segons el "business classe", i que hi hagi una massa crítica de passatgers nous que puguin volar en rutes noves.

EL COMITÈ DE DESENVOLUPAMENT DE RUTES D'AENA A BARCELONA COMPLIRÀ 20 ANYS EL 2025

Ignacio Biosca, va revelar que les decisions de les rutes les prenen les companyies aèries evidentment "però no les prenen soles perquè les prenen amb la informació, que els aeroports els proporcionen". En aquest sentit “AENA cada any comparteix amb les companyies aèries més de mil casos de negoci on analitzem l'oferta, la demanda i la rendibilitat de la ruta. Pot fer-ho perquè tenim bases de dades que ens faciliten els costos de cada companyia i això els podem donar una primera idea de com és la demanda que hi ha i si la ruta serà rendible”.

D'altra banda va afirmar durant la seva intervenció “AENA col·labora amb les institucions en la recollida de dades turístiques. El paper dels patronats de turisme, els ajuntaments i els governs locals són rellevants ia que aporten informacions rellevants per a la creació de noves rutes. una informació que han d'analitzar les companyies per generar un enorme nombre de rutes potencials.

AENA també compta amb els anomenats "comitès de desenvolupament de rutes" que per a Biosca "són un instrument que ha estat molt eficaç perquè el que fa recopilar informació de diferents fonts i que podem posar en mans de les companyies aèries perquè ells prenguin decisions ".

El Comitè de Desenvolupament de Rutes de Barcelona, en aquest sentit ha afirmat el responsable d'AENA " va ser pioner absolut a col·laborar amb les companyies aèries a l'hora d'obrir rutes. Aquest va començar a funcionar l'any 2005. Pel que l'any que ve complirà 20 anys d'activitat, que no és poc, amb èxits que al meu entendre han estat molt notables".

ESPANYA ÉS UN PAÍS MOLT COMPETITIU EN RUTES AÈRIES A NIVELL MUNDIAL

Ignacio Biosca, va treure a la llum la posició que ocupa Espña dins del sector mundial en la generació i manteniment de rutes aèris. I en aquest sentit va afirmar durant el debat "Espanya és el cinquè país del món en nombre de passatgers. Està només per darrere de països d'una dimensió com els Estats Units, la Xina, l'Índia i el Japó"

A més va avançar que possiblement en aquest 2024 “passarem a la quarta posició, però això en si mateix significa que som molt competitius. Perquè per generar aquest volum de passatgers cal tenir moltes rutes i que aquestes siguin rendibles, Amb la qual cosa, ja estem parlant d'un nivell de competitivitat molt alt"

Tot i que per a ell la dada més rellevant actualment pel que fa al sector espanyol a nivell mundial és que “l'Associació d'Aeroports, en les seves previsions de trànsit, ens diu que el 2050 seguirem estant en aquest TOP 5 de països en volum de passatgers. Això parla molt de la salut i bé del transport aeri del nostre país”.

EL TURISME FA QUE LA GENERACIÓ DE RUTES SIGUI MOLT ELEVADA AL NOSTRE PAÍS

Preguntats sobre perquè el nostre país és tan competitiu en la creació de rutes els convidats van afirmar el respecte que “hi ha una combinació de factors. En primer lloc, és veritat que Espanya com a destinació turística té moltíssima estirada. Una part important del nostre trànsit és degut al turisme. Però després també, que tenen uns costos al meu entendre competitius si ho comparem amb altres operadors aeroportuaris ia més l'operació als aeroports és eficient i això ho vam veure durant el COVID, vam veure com hi havia alguns aeroports als quals els va costar més reprendre i mantenir la seva activitat habitual”.



I comparat amb el nostre país “és veritat que als aeroports espanyols aquesta recuperació del trànsit tan abrupta que va tenir lloc es va fer sense més problemes. I això el que dóna és molta confiança a les companyies a l'hora de dir, quan n'he de posar una ruta he de veure la rendibilitat, però he de veure que no hi haurà molta distorsió operativa perquè sigui eficient l'operació". I en aquest sentit els aeroports espanyols són molt “competitius, eficients i els seus costos són assumibles”.

REVIU ELS MOMENTS MÉS DESTACATS D'AQUEST DEBAT