El CIAC demana a Brussel·les que vigili i reguli la producció de cotxes elèctrics del Marroc

L?ús del cotxe elèctric creix a Espanya. Foto: Europa Press

La indústria automotriu europea enfronta reptes significatius en la seva transició cap a la mobilitat elèctrica , amb la Unió Europea (UE) impulsant regulacions estrictes que no han aconseguit una adopció massiva de vehicles elèctrics per part dels consumidors. Les vendes d'aquests vehicles estan per sota de les expectatives i gran part de la producció es fa fora d'Europa.

En aquest context, el Marroc ha emergit com un jugador clau per a la fabricació de vehicles , gràcies als seus tractats de lliure comerç amb la UE i els Estats Units. Empreses, en particular xineses, estan aprofitant aquesta oportunitat per produir vehicles al Marroc i després acoblar-los a Europa, obtenint així els beneficis de l'etiqueta "made in Europe".

No obstant això, hi ha preocupacions sobre la qualitat dels vehicles fabricats al Marroc , així com les diferències salarials entre la mà d'obra i l'europea. A més, la demanda de vehicles de baixes emissions en mercats fora d'Europa continua sent més gran, cosa que ha portat algunes empreses a replantejar les seves estratègies productives fora del continent.

Des del Clúster de la Indústria de l'Automoció de Catalunya (CIAC) i altres grups industrials europeus, es fa una crida a Brussel·les per ajustar les regulacions d'acord amb les realitats del mercat i les capacitats dels consumidors. A més, el CIAC advoca per una vigilància constant de la situació al Marroc perquè les empreses europees puguin mantenir la seva competitivitat i assegurar un futur sostenible a la indústria automotriu .

Disposats a pagar més?

Aquest fet apareix gairebé en paral·lel a un informe que diu que 6 de cada 10 espanyols estarien disposats a pagar més per comprar un cotxe elèctric que per un de característiques similars, però amb un motor de propulsió, encara que la majoria admeten que, com molt, la despesa addicional disposada a assumir seria d'uns 5.000 euros, segons reflecteix l'última Radiografia dels Hàbits de Mobilitat dels espanyols.

El 43% dels consultats creu que els vehicles elèctrics són la solució ideal per a la mobilitat de les ciutats, tot i que entre els joves entre 18 i 30 anys aquest percentatge puja fins al 53%.