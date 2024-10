TSB (Sabadell) paga una multa de 13 milions al Regne Unit per un tracte "injust" a clients morosos

Arxiu - Oficina de TSB, filial britànica de Sabadell, al Regne Unit. - TSB - Arxiu

TSB, filial britànica de Banc Sabadell, ha pagat una multa de 10,9 milions de lliures (13,0 milions d'euros) al Regne Unit per haver-se comportat de manera "injusta" amb clients que estaven en situació de morositat o en dificultats financeres . De fet, l?entitat també ha pagat 99,9 milions de lliures (119,2 milions d?euros) als 232.849 clients afectats.

L'Autoritat de Conducta Financera (FCA, per les sigles anglès) va publicar dijous un informe on explica que els fets van passar entre el 2014 i el 2020, uns anys on alguns clients de TSB amb préstecs, comptes corrents o targetes van tenir "males experiències o resultats" quan van entrar en situació de morositat o van afrontar dificultats financeres.

La mateixa FCA va requerir a l'entitat que fes una inspecció independent el juliol del 2020 que s'encarregués de revisar l'adequació de les operacions de cobrament i recuperació de crèdits. Aquesta anàlisi va tenir en compte una mostra de 400 casos de clients tant de TSB com de Whistletree, marca comercial per a la comercialització d'hipoteques del banc britànic.

La inspecció va identificar que en el 55% dels casos analitzats els clients havien experimentat tractes "injustos", en detriment de la normativa britànica, que obliga les entitats a tractar els clients en mora o en situació de vulnerabilitat d'una manera "justa" i amb una tolerància "adequada".

L'anàlisi recull errors en certes polítiques i processos, com ara que TSB sol·licités un pagament als clients abans d'oferir una indulgència hipotecària o oferir l'amortització d'un deute en un període curt de temps sense preocupar-se de la situació financera del client. També hi havia mancances entre el personal per identificar i aplicar polítiques a clients vulnerables.

"Si bé s'incloïen mètriques que promovien un tracte positiu cap als clients, alguns elements de certs programes d'incentius podien encoratjar el personal a prioritzar el nombre d'acords de pagament abans que avaluar de manera apropiada les circumstàncies del client", recull l'informe de la FCA.

Així, com a exemple, la inspecció independent va identificar que alguns clients els van arribar a cobrar dues tarifes de mora en un mateix període. També s'impedia traslladar el préstec a la següent fase del procés de recuperació de deute, cosa que podia dificultar al client tornar a contractar un préstec en el futur.

Fonts de TSB han afirmat a Europa Press que es tracta d'una sanció esperada, tal com informa la FCA, que assenyala que s'ha aplicat una reducció del 30% a la sanció per la celeritat a l'hora de resoldre el problema. Així, la multa ha passat de 15,5 milions de lliures (18,5 milions d'euros) als 10,9 milions de lliures (13 milions d'euros). L'impacte d'aquesta sanció es reflectirà als comptes del tercer trimestre.

L'entitat assegura haver millorat els processos, cosa que també dóna suport a la FCA. "L'autoritat també ha tingut en compte que les infraccions es van cometre de manera involuntària, així com la plena cooperació de TSB amb la investigació. A més, el banc va cooperar plenament amb la inspecció realitzada, va posar en pràctica les seves recomanacions de forma ràpida i exhaustiva i va acceptar que l'autoritat pogués fer servir les troballes per ajudar i accelerar la investigació", afegeix.