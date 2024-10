Setmana laboral de 4 dies sense baixar el sou? El pla de Yolanda Díaz

Fotomuntatge de Canva Pro - EP

La vicepresidenta segona i Ministra de Treball, Yolanda Díaz, ha confirmat una de les mesures més esperades de la reforma laboral del Govern espanyol: la reducció de la jornada laboral a 37,5 hores setmanals sense disminució salarial. La ministra ha assegurat que aquesta mesura entrarà en vigor el 2025 com a màxim, i ha marcat el 31 de desembre d'aquell any com a data límit perquè tots els treballadors a Espanya gaudeixin de la nova jornada reduïda.

Aquesta decisió forma part d'un paquet més ampli de reformes laborals que inclouen, a més, un nou augment del salari mínim interprofessional (SMI), l'increment de les indemnitzacions per acomiadament i l'ampliació del permís parental a 8 setmanes completament retribuïdes. A més, la baixa per maternitat s'estendrà fins a les 20 setmanes, en un clar avenç cap a una protecció més gran dels drets laborals.

Però la gran pregunta que molts es fan és: serà aquest el primer pas cap a una setmana laboral de 4 dies? Yolanda Díaz ja va explorar aquesta idea fa dos anys, tot i que finalment va decidir centrar-se en la reducció d?hores. Ara, el debat torna a estar sobre la taula, amb la possibilitat que en un futur proper Espanya es pugui unir als països que ja experimenten amb la setmana de 4 dies.

Com funcionaria la setmana laboral de 4 dies?

El concepte de setmana laboral de 4 dies és senzill: treballar 4 dies en lloc de 5 i gaudir d'un dia addicional de descans. Tot i això, hi ha dos enfocaments principals:

Reducció d'hores : Passar de les actuals 40 hores a 32 setmanals, oa 30 hores en cas d'aplicar la nova reducció de jornada a 37,5 hores. Condensació d'hores Mantenir les hores actuals (40 o 37,5), però distribuint-les en 4 dies, cosa que implicaria jornades laborals més llargues de 10 hores diàries.

Aquesta darrera opció ha estat proposada pel Partit Popular com una alternativa que evita un increment en els costos laborals per a les empreses, a diferència del model que proposa reduir hores sense reduir el sou.

Què diu l'OCDE i què passa a altres països?

L'OCDE ha suggerit que Espanya té les condicions adequades per provar una reducció de la jornada laboral, ja que podria ser una solució als problemes de productivitat. Tot i això, la seva proposta inclou un ajust salarial, és a dir, menys hores treballades a canvi d'un salari reduït, cosa que ha generat controvèrsia.

Mentrestant, al Regne Unit, el govern de Keir Starmer està considerant implementar una jornada de 4 dies sense reducció d'hores en determinats sectors, buscant també millorar la productivitat del país.

Els casos dèxit de la setmana laboral de 4 dies

Tot i que encara no hi ha prou evidències definitives, diversos estudis apunten que la setmana laboral de 4 dies podria funcionar. Un dels casos més coneguts és el de la consultora Exos , que va augmentar la seva productivitat en un 24% i va reduir l'esgotament entre els empleats en aplicar aquest model.

A Espanya, algunes empreses com Sputnik Climbing o Simeom Capital ja han adoptat aquesta mesura amb èxit. A més, estudis realitzats a Islàndia i el Regne Unit han conclòs que és possible mantenir els nivells de productivitat amb menys hores treballades, ja que s'eliminen distraccions i optimitza el temps de treball.

La prova pilot a Espanya

El Govern espanyol ja va llançar una prova pilot per a la setmana laboral de 4 dies el 2023, impulsada per Iñigo Errejón. De les 41 pimes participants, amb un total de 503 empleats, el projecte encara no ha donat resultats concloents. Tot i això, les dades preliminars suggereixen millores en la qualitat de vida dels treballadors.

A València, una altra prova a gran escala va revelar alguns inconvenients, com ara un descens en les vendes en sectors comercials. Tot i així, la majoria dels empleats van reportar un major benestar personal en disposar de més temps lliure.

En definitiva, encara que la reducció de la jornada laboral a 37,5 hores és una realitat imminent, el debat sobre la setmana laboral de 4 dies continua obert. Els propers anys seran clau per determinar si Espanya se sumarà a aquesta tendència que busca millorar la qualitat de vida i la productivitat a la feina.