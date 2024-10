Bogeria davant la retirada de Nadal: la revenda a la Copa Davis arriba als 34.000 euros | Europa Press

La retirada de Rafa Nadal ha disparat els preus de la revenda d'entrades per a les Finals de la Copa Davis i ha arribat a xifres que arriben fins als 34.500 euros. A només setmanes de l'inici de l'esdeveniment, programat per celebrar-se a Màlaga del 19 al 24 de novembre del 2024, les entrades oficials estan completament esgotades. Al mercat de revenda, els preus comencen en 1.500 euros, reflectint la gran expectació generada per la presència de Carlos Alcaraz i l'anunciada participació de Nadal a l'equip espanyol abans de la seva retirada.

Aquest any, per tercer any consecutiu, el Palau dels Esports José María Martín Carpena de Màlaga serà l?escenari del torneig, on s?esperava una afluència massiva. El preu oficial de les butlletes per als quarts de final oscil·lava entre 40 i 525 euros a les localitats VIP, mentre que per a les semifinals els preus van pujar a un rang de 53 a 595 euros. Les entrades per a la final variaven entre 63 i 650 euros, encara que aquests preus han quedat molt enrere davant de les exorbitants xifres de revenda.

En plataformes com Viagogo, s'han vist entrades a la Grada Mitjana amb preus que arriben fins als 34.541 euros, cosa que ha generat crítiques i preocupació entre els aficionats que busquen assistir a l'esdeveniment. Tot i que les entrades estan esgotades, la Federació Internacional de Tennis (ITF) podria alliberar una quota limitada d'entrades bloquejades per als països que avancin a semifinals i la final, cosa que oferiria una última oportunitat per aconseguir butlletes a preus més raonables.

L'aforament del pavelló Martín Carpena, que compta amb 10.600 espectadors, es redueix per als partits de tennis a causa de la instal·lació de llotges especials per a les autoritats, cosa que complica encara més la disponibilitat d'entrades.