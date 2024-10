Bayer, condemnada a pagar 78 milions de dòlars per la responsabilitat en casos de càncer | Bayer

La multinacional alemanya Bayer ha estat condemnada a pagar 78 milions de dòlars en indemnitzacions. La sentència respon al cas de William Melissen, un resident de Pennsilvània que va desenvolupar limfoma no Hodgkin després d'utilitzar el producte entre el 1992 i el 2020. El veredicte del jurat li atorga 3 milions de dòlars en danys compensatoris i 75 milions de dòlars en danys punitius, atribuint la responsabilitat del càncer a l'ús perllongat de Roundup.

Aquesta sentència se suma a les desenes de milers de demandes que enfronta Bayer pel suposat vincle entre l'herbicida, que va adquirir amb la compra de Monsanto el 2018 per 63.000 milions de dòlars, i el desenvolupament de diferents tipus de càncer. Actualment, l'empresa s'enfronta a més de 58.000 demandes relacionades amb Roundup.

Bayer ha reaccionat afirmant que el veredicte va contra el consens científic, argumentant que no hi ha evidència concloent que vinculi el producte amb el càncer. En conseqüència, la companyia ha anunciat que apel·larà la sentència en un intent per reduir els danys punitius concedits.

El cas de Melissen no és l'únic error multimilionari en contra de Bayer. El novembre del 2023, la companyia va ser condemnada a pagar 1.560 milions de dòlars, una xifra que més tard va ser reduïda a 611 milions. Així mateix, el gener del 2024, una altra sentència va establir una indemnització de 2.250 milions de dòlars, encara que finalment la suma es va reduir a 400 milions.

Bayer també ha aconseguit acords en el passat. El 2020, l'empresa va resoldre una gran part dels litigis de Roundup, destinant 10.900 milions de dòlars a aquest fi. Tot i això, les demandes segueixen acumulant-se, i encara que a l'agost del 2024 el Tribunal d'Apel·lacions del Tercer Circuit va dictaminar que la llei federal protegeix Bayer de demandes sota lleis estatals, l'empresa continua bregant amb una situació legal complexa que podria marcar el seu futur financer .