Excel·lents notícies per als que paguen una hipoteca: l'euríbor baixa del 3% al setembre

Un joc de claus, en fitxer | Europa Press

L'euríbor, índex de referència per a la majoria de les hipoteques a tipus variable a Espanya, ha tancat el setembre del 2024 en un 2,936%, fet que marca un descens notable respecte a mesos anteriors i ofereix un alleugeriment als titulars d'aquest tipus de préstecs . Aquesta xifra suposa una reculada important, ja que el març del 2024 arribava al 3,718% i el setembre del 2023 estava en el 4,149%. Aquesta tendència a la baixa representa un respir per a moltes famílies que s'han vist afectades per l'increment de les quotes hipotecàries durant els darrers anys.

El descens de l'euríbor significa un alleugeriment econòmic tangible per a aquells amb hipoteques a tipus variable. Aquest tipus de préstec es revisa periòdicament, i amb la nova taxa de l'euríbor en 2,936%, moltes hipoteques s'abaratiran considerablement. Segons estimacions, les hipoteques variables revisades durant aquest mes experimentaran un estalvi de mitjana de més de 1.200 euros anuals.

Per exemple, per a una hipoteca de 150.000 euros a 25 anys, amb un interès d'euríbor +1% i una revisió anual, la quota mensual ha passat de 890 euros a 786 euros, fet que suposa un estalvi mensual de 104 euros. Aquest estalvi pot ser crucial per a moltes famílies que han estat enfrontant un increment dels pagaments a causa dels tipus d'interès alts en anys recents.

El contrast amb mesos anteriors és evident. El març del 2024, l'euríbor arribava al 3,718%, i un any abans, el setembre del 2023, havia arribat a un preocupant 4,149%, un dels nivells més alts de la darrera dècada. Durant aquest període, l'increment de les quotes hipotecàries va causar dificultats a moltes llars, especialment en un context d'inflació i augment del cost de vida. Tot i això, la tendència actual a la baixa brinda un respir que podria consolidar-se en els propers mesos.

La política del Banc Central Europeu, crucial

La raó principal darrere d'aquesta disminució de l'euríbor és la política del Banc Central Europeu, que al setembre va decidir reduir els tipus d'interès en 0,25 punts percentuals. Aquesta mesura es va prendre per donar suport al creixement econòmic de la zona de l'euro en un context d'inflació més controlada. Durant els darrers anys, el BCE ha anat ajustant les seves polítiques monetàries per respondre a la crisi inflacionària que va seguir la pandèmia i el conflicte a Ucraïna, que van generar una sèrie de pressions econòmiques globals.

La seu del Banc Central Europeu | Europa Press

Tot i que l'euríbor ha mostrat una tendència a la baixa, hi ha incertesa sobre la seva evolució els darrers mesos de l'any. Els analistes prediuen que per a finals del 2024 podria situar-se entre el 2,50% i el 2,75%, depenent de les decisions del BCE en les properes reunions, previstes per a octubre i desembre. Aquestes trobades seran clau per determinar si el BCE segueix amb la seva política de retallades de tipus d'interès, cosa que podria contribuir a un alleugeriment més gran en les hipoteques variables.

Tot i això, no es descarta la possibilitat d'una estabilització o fins i tot un lleu repunt si la inflació a la zona de l'euro no es manté sota control, cosa que podria influir en la política monetària del BCE. Aquesta incertesa fa que els titulars d'hipoteques variables s'hagin de mantenir atents als canvis a l'euríbor per planificar millor les seves finances.

El descens de l'euríbor no només beneficia aquells que ja tenen hipoteques variables, sinó també els que estan considerant contractar un nou préstec. Els bancs reaccionen a aquesta evolució ajustant les seves ofertes de tipus d'interès, tant en hipoteques a tipus variable com en les de tipus fix i mixt.

Entitats com MyInvestor, EVO Banc, Bankinter, COINC, Santander, i Ibercaja ja han començat a reduir els interessos que ofereixen als seus productes hipotecaris. En aquest context, els préstecs hipotecaris a tipus variable seran més atractius per als nous clients, mentre que els bancs seguiran ajustant també les hipoteques a tipus fix i mixt per mantenir la competitivitat al mercat.

Tot i que les hipoteques a tipus variable poden resultar més atractives en aquest escenari de descens de l'euríbor, les hipoteques a tipus fix continuen sent una opció popular, especialment entre els que cerquen estabilitat a llarg termini. Durant els darrers anys, el tipus fix ha estat preferit per molts a causa de la incertesa sobre el comportament de l'euríbor. No obstant això, amb el seu descens, és probable que vegem un interès més gran en les hipoteques variables.

D'altra banda, les hipoteques mixtes, que combinen un període inicial de tipus fix i després s'ajusten a l'euríbor, també podrien guanyar popularitat, especialment entre els que busquen seguretat en els primers anys del préstec, però estan disposats a assumir un cert risc a llarg termini.