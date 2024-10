El Govern central veta una llei del PP al Congrés per baixar l'IVA de primeres matèries d'explotacions agràries

El Govern veta una llei del PP al Congrés per baixar l'IVA de primeres matèries d'explotacions agràries | Europa Press

El Govern central ha vetat la tramitació parlamentària de la proposició de llei que va registrar el PP al Congrés per aplicar el tipus mínim permès de l'IVA a l'energia i les primeres matèries que utilitzin els productors per realitzar les activitats agrícoles, ramaderes o forestals, ja que mesura suposaria un cost de 796,5 milions d'euros.

Va ser el 5 de juliol quan el PP va registrar una proposició de llei a la Cambra Baixa per reduir, de manera temporal, la quantia de l'IVA que suporten tots els agents del sistema i que impacta directament en el preu dels aliments, com l'energia i els combustibles, o les matèries primeres i els insums necessaris per a l'activitat agrària.

També es proposava la concessió d'ajuts estatals de "mínimis", o subvencions de baix import, destinades a les explotacions dels sectors que es trobin en situació de crisi i en vegin en risc la continuïtat en el cicle de producció.

Però ara el Govern, que constitucionalment té capacitat de veto en iniciatives legislatives que alterin els Pressupostos, ja sigui per minvament d'ingressos o per increment de la despesa pública, ha bloquejat la seva tramitació parlamentària impedint que arribi ni tan sols a debatre's a la Cambra Baixa.

En el seu escrit, recollit per Europa Press, el Govern de PSOE i Sumar al·lega que la mesura proposada per rebaixar l'IVA faria minvar els ingressos de l'Estat en 719,5 milions d'euros, mentre que la reactivació de la línia de crèdit ICO MAPA SAECA per a els ajuts de mínimis suposaria un cost d'uns 77 milions.

Un dels arguments que esgrimeix l'Executiu per justificar-ne el veto és que, actualment, la normativa relativa a l'IVA ja preveu l'aplicació de tipus reduïts als lliuraments de béns i prestacions de serveis utilitzats en la producció agrària.

Així mateix, el Govern apunta que encara que els subministraments d'electricitat, combustibles i carburants siguin utilitzats pels productors agraris, "no sembla" que l'aplicació del tipus reduït a aquests béns que vol el PP pugui emparar-se que es tracti de béns destinats a la producció agrària.

"L'energia, els combustibles i els carburants es consideren béns d'ús general i no qualsevol bé utilitzat a la producció agrària estaria emparat amb el tipus reduït", postil·la la justificació del veto.