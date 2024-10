Repsol inverteix 500 milions a Espanya per impulsar la seva aposta pels combustibles 100% renovables

Repsol inverteix 500 milions a Espanya per impulsar la aposta pels combustibles 100% renovables | Europa Press

Repsol ja ha compromès inversions per uns 500 milions d'euros a Espanya per impulsar la seva aposta pels combustibles 100% renovables, amb la planta de Cartagena com a punta de llança d'aquesta estratègia per a la descarbonització.

En concret, aquesta planta pionera, la primera de la Península Ibèrica dedicada en exclusiva a la producció biocombustibles a gran escala i posada en marxa l'abril d'aquest any, ja ha suposat l'execució de la meitat d'aquestes inversions, amb 250 milions d'euros , generant 1.000 llocs de treball en les diferents fases.

A més, Repsol preveu la posada en marxa d'una segona planta de combustibles renovables el 2026 a Puertollano, on està previst invertir 120 milions d'euros per reconvertir una de les unitats del complex industrial, amb l'objectiu de replicar aquest model en un tercer centre industrial a Espanya abans del 2030.

Així mateix, a Bilbao, construirà, amb Saudí Aramco com a aliat, la primera planta de demostració industrial de combustibles sintètics de la Península.

Aquests 500 milions d'euros d'inversió corresponen així als projectes ja aprovats per l'empresa, però Repsol en té "molts més en cartera en estudi", segons ha indicat la directora de Combustibles Renovables del grup, Berta Cabello, en una trobada amb la premsa.

I és que la companyia dirigida per Josu Jon Imaz aspira a produir entre 1,5 i 1,7 milions de tones el 2027 i entre 2,4-2,7 milions de tones anuals el 2030 a la Península Ibèrica i als Estats Units, incloent hidrogen renovable i biometà.

Per això, el grup compta amb una cartera de projectes a Espanya en què treballa, encara que no prendrà una decisió final d'inversió fins a comptar amb les garanties necessàries respecte a l'evolució del marc regulador i fiscal al país, entre ells la prolongació o no de limpost extraordinària a energètiques i banca que es va adoptar per fer front a la crisi per la guerra dUcraïna.

D'aquesta manera, el pla estratègic de Repsol per al període 2024-2027 contempla inversions de fins a 6.800 milions d'euros en els negocis industrials de la companyia, condicionats a aquesta evolució del marc regulador i fiscal a Espanya, dels quals un 44% estan destinats exclusivament a projectes baixos en carboni com ara combustibles renovables, biometà, hidrogen renovable i gasificació de residus, entre d'altres.

"Els nostres plans estratègics els diem i els complim", va assenyalar el director del Complex Industrial de Cartagena, Antonio Mestre, mentre que Cabello va afirmar que Repsol és de les empreses del sector que "més reinverteix els guanys".

Fabricats a partir dels residus orgànics, com ara olis de cuina usats, restes de poda o residus agrícoles i ramaders, així com de la indústria agroalimentària, fomentant l'economia circular, els combustibles renovables són una de les grans apostes de la companyia per a la descarbonització del transport, com a alternativa o complement a l'electrificació i, en un futur, a l'hidrogen renovable.

Actualment la planta de Cartagena -amb una capacitat per produir 250.000 tones anuals d'aquests combustibles- s'assorteix de residus orgànics procedents del mercat nacional i només s'acudiria a altres mercats, com l'asiàtic, si no existís suficient, ha indicat Mestre.

Així, l'objectiu de Repsol és consolidar el paper d'aquest dièsel renovable i combustibles sostenibles d'aviació (SAF, per les sigles en anglès) en sectors on la via de l'electrificació és menys viable, com l'aviació, el marítim o el transport pesant (autobusos o camions), però també als automòbils, aprofitant la seva àmplia xarxa d'infraestructures de proveïment.

Tot i això, Repsol demana també l'existència d'"incentius fiscals" per a aquests biocombustibles, ja que ajudarien a la seva implementació més ràpida. "No està igualada la de l'electricitat als combustibles renovables", van considerar els directius, que van mostrar la seva confiança que Europa "està en camí d'adonar-se" del paper que poden jugar altres vies per a la descarbonització.

Des de la companyia ja tenen clara la seva competitivitat a nivell preu, estant en línia amb els combustibles 'premium' (aquells d'alta gamma amb tecnologia específica per als motors més exigents) i, amb els descomptes per al consumidor a través de l'aplicació de pagament de Repsol, Waylet, "molt a prop" dels convencionals.

De fet, les vendes des de començament d'any d'aquests combustibles renovables -que no fan necessària cap modificació al motor dels vehicles actuals per al seu ús- superen per Repsol i als 30 milions de litres, estant així en uns nivells molt propers al 'premium'. "S'està substituint" pel consumidor un per l'altre, ha indicat Cabello.

Una altra de les virtuts per a la companyia és que, pel fet que aprofiten residus orgànics, aquest biocombustible, dissenyat al centre de recerca Repsol Technology Lab, redueix les emissions de CO2 fins a un 90% en comparació del combustible mineral que substitueix.

Per a l'impuls definitiu d'aquests biocombustibles, Repsol ja s'encarrega del subministrament d'avui a més de 500 de les seves estacions de servei a la Península Ibèrica, amb l'objectiu d'assolir les 600 a finals del 2024 i les 1.500 el 2025.

A més, ha tancat acords per al subministrament amb empreses líders de diferents sectors de la mobilitat com Scania, XPO, Serveto, Alsa o Avanza, entre d'altres; en el transport aeri per impulsar el SAF amb Iberia, Ryanair, Vueling, Air Europa o Volotea; i al marítim amb Royal Caribbean o Trasmapi.