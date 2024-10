El gran dubte de la UE: obrir el mercat a les inversions xineses o mantenir els aranzels?

Banderes de la UE onejant | Europa Press

El panorama comercial entre la Unió Europea (UE) i la Xina ha experimentat tensions creixents, especialment al sector automobilístic. La complexa relació entre les dues economies es reflecteix en la decisió recent de la UE d'imposar aranzels de fins al 35,3% als vehicles elèctrics fabricats a la Xina. Aquesta mesura té com a objectiu frenar les exportacions xineses i fomentar la inversió directa del país asiàtic al continent europeu. Tot i això, la resposta dels països membres de la UE ha estat diversa i reflecteix els diferents interessos econòmics i polítics de cada nació.

La UE considera la Xina com un soci, competidor i rival sistèmic. Aquesta ambigüitat es veu reflectida en la disparitat de posicions entre els països europeus davant dels aranzels als vehicles elèctrics xinesos. Mentre que nacions com França i Itàlia donen suport fortament a la implementació d'aquests aranzels per protegir les seves indústries automobilístiques nacionals, Alemanya, en canvi, s'hi oposa. Berlín cerca mantenir bones relacions comercials amb la Xina, un mercat clau per a l'exportació d'automòbils alemanys. En la lluita per evitar aquests aranzels, Alemanya ha comptat amb el suport d'Hongria, Malta, Eslovènia i Eslovàquia.

Per la seva banda, altres països com Àustria, Bèlgica, Croàcia, República Txeca, Espanya i Suècia van optar per abstenir-se, evitant posicionar-se de manera clara en aquest conflicte. Aquesta divisió interna mostra les diferències d'interessos dins del bloc europeu i complica la implementació d'una política comercial unificada davant de la Xina.

La reacció de la Xina no s?ha fet esperar. Pequín ha recorregut a l'Organització Mundial del Comerç (OMC) per impugnar els aranzels imposats per la UE i ha amenaçat d'imposar restriccions a productes europeus clau, com el conyac francès. Aquesta escalada de tensions posa en risc l'estabilitat comercial entre tots dos blocs, amb possibles repercussions més enllà del sector automobilístic.

És important destacar que els aranzels de la UE, encara que elevats, continuen sent inferiors als que altres països, com els Estats Units o el Brasil, han imposat als productes xinesos. Tot i això, aquesta mesura forma part d'una agenda proteccionista més àmplia de la UE, reforçada pel Reglament de Subvencions Estrangeres, que busca limitar la influència d'actors externs en l'economia europea.

Bitllets de iuans | Europa Press

El cas de SEAT i l'impacte a Espanya

Espanya es troba en una posició complexa dins aquest dilema comercial. Tot i que es va abstenir en la votació sobre els aranzels, l'impacte de les tensions entre la UE i la Xina podria afectar significativament la seva indústria automobilística, especialment SEAT. Aquesta empresa, que forma part del Grup Volkswagen, està directament influenciada per les decisions que es prenguin a Berlín, ja que Alemanya és el principal soci comercial de la Xina dins del sector.

SEAT ha fet una aposta decidida pels vehicles elèctrics, alineant-se amb la transició cap a una mobilitat més sostenible. Tot i això, la dependència de la Xina a la cadena de subministrament de bateries i components elèctrics podria veure's afectada pels aranzels i les represàlies xineses. Qualsevol restricció en la importació d'aquests productes encariria els costos de producció i afectaria la competitivitat de l'empresa al mercat global.

A nivell nacional, Espanya també enfronta el repte d?equilibrar la seva posició dins de la UE. Tot i que no és un dels països més involucrats en l'exportació d'automòbils a la Xina, la seva indústria automobilística, que representa una part important de la seva economia, podria patir indirectament les tensions entre els socis europeus i el gegant asiàtic. En aquest sentit, SEAT i altres companyies del sector s'hauran d'adaptar a un context comercial cada cop més incert, on les decisions preses a Brussel·les i Pequín jugaran un paper crucial.