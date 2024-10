Tancament massiu a H&M! Tres botigues de Catalunya baixen la persiana i deixen 60 treballadors al carrer

H&M al carrer del Mar de Badalona - Canva Pro

La cadena de roba H&M ha arribat a un acord amb els sindicats per dur a terme un expedient de regulació d'ocupació (ERO) que afectarà un total de 521 treballadors a Espanya, 60 a Catalunya. La reestructuració inclou el tancament de tres botigues a la regió: dues a la província de Barcelona (Vilamarina, a Viladecans, i carrer del Mar, a Badalona) i una a Girona. Aquesta decisió arriba després de setmanes de negociacions, que finalment s'han tancat amb la promesa de recol·locar 120 treballadors en vacants d'altres establiments.

Tancament de botigues a Catalunya

L'acord contempla l'acomiadament de 60 treballadors a Catalunya, afectats pel tancament de les botigues esmentades. Fonts sindicals assenyalen que els afectats rebran una indemnització que equival a un acomiadament improcedent, és a dir, entre 33 i 45 dies per any treballat, amb un màxim de 24 mensualitats, depenent de la seva antiguitat a l'empresa. A més, rebran un bonus addicional entre 2.500 i 4.500 euros, segons els anys de servei.

H&M ha justificat aquesta reestructuració com a part d'una estratègia global per optimitzar la xarxa de botigues. L'empresa assegura que està avaluant constantment la ubicació de les botigues per adaptar-se a les expectatives dels seus clients i mantenir-se competitiva en un entorn canviant.

Un ERO a nivell nacional

L'ERO afectarà el conjunt del territori espanyol amb el tancament de 27 botigues en total. Tot i això, els sindicats han aconseguit que 120 dels empleats acomiadats tinguin l'opció de ser recol·locats en altres vacants dins de la companyia. Segons l'acord signat, la sortida dels empleats serà voluntària, cosa que les assemblees de treballadors han validat aquest divendres.

Aquesta és la segona vegada en tres anys que H&M aplica un ERO a Espanya. El 2021, ja es van acomiadar 339 empleats com a part d'una reestructuració similar. La companyia ha insistit que aquestes retallades són necessàries per seguir adaptant-se al mercat i oferir un millor servei als seus clients.