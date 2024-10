Hisenda només té mitjans per investigar pimes mentre els grans patrimonis es lliuren

La ministra d'Hisenda, Maria Jesús Montero - EP

El president del Sindicat de Tècnics del Ministeri d'Hisenda (Gestha), Carlos Cruzado, ha demanat al Govern més recursos per investigar més grans patrimonis i fortunes i no tant pimes i autònoms, que és on l'Agència Tributària centra ara els seus principals esforços .

Durant una jornada organitzada per Sumar per parlar sobre fiscalitat, Cruzado ha alertat que el model de lluita contra el frau de l'AEAT "està esgotat" perquè se centra bàsicament a "controlar discrepàncies en rendiments de treball d'autònoms i petites empreses". "L'esforç que dedica a la gran empresa i al gran frau, que és on rauen les grans fortunes en grans empreses, ja que és molt menor", ha postil·lat el president de Gestha.

En concret, ha assenyalat que el 75% de les actuacions de comprovació de l‟Agència es corresponen amb l‟impost de la renda declarada per treballadors i autònoms, amb una amb una recaptació mitjana de 1.000 euros. "Cal desplaçar la lupa cap a on estan les grans bosses de frau", ha emfatitzat Cruzado.

El màxim representant de Gestha ha indicat també que encara que la Llei del 2021 per a la prevenció del frau buscava impulsar la investigació dels grans patrimonis en les seves relacions societàries i familiars, la realitat és que “fallen els recursos” perquè la norma no estableix la necessitat de dotar de més recursos l'Agència Tributària.

Manquen mitjans i personal

En aquest escenari, Cruzado ha protestat perquè falten mitjans per analitzar tota la informació disponible i poder aixecar una dada eloqüent sobre el frau en grans fortunes. De fet, ha indicat que les denúncies per delictes fiscals, establertes a partir dels 120.000 euros, han passat de més de 1.000 el 2011 a menys de 200 l'any passat.

Això és degut, ha assenyalat el president de Gestha, a la deshabilitació dels tècnics d'Hisenda l'any 2010 per continuar amb els expedients en què s'observava un delicte fiscal.

Cruzado ha denunciat que el Govern està incomplint el compromís de designar experts independents per elaborar periòdicament un informe sobre economia submergida i de frau fiscal desagregat per regions.

"Això no s'ha fet i no sembla que hi hagi intenció de complir-se per les declaracions que els diferents directors de l'agència tributària fan quan compareixen al Congrés", ha assenyalat.

Finalment, el president de Gestha ha recordat que la Llei del 2021 per a la lluita contra el frau també obligava l'Executiu a dissenyar un pla i una metodologia per arribar a poder comptar amb els mitjans suficients equiparables quant a efectius a la mitjana de la unió europea, ja que Espanya es troba a la meitat de mitjans en funció de les persones dedicades a la lluita contra el frau.