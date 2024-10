Revelen les pensions vitalícies que cobren els expresidents de la Generalitat i del Parlament

Revelen les pensions vitalícies dels expresidents de la Generalitat i del Parlament | Europa Press

El departament d'Economia va revelar les assignacions econòmiques dels expresidents de la Generalitat i del Parlament de Catalunya com a resposta a una pregunta parlamentària escrita formulada per Vox. L'Agència Catalana de Notícies (ACN) va consultar posteriorment aquestes dades.

Segons les dades del 2023, els expresidents de la Generalitat que van rebre assignacions són Pasqual Maragall, amb 91.941 € com a pensió vitalícia; Artur Mas, que també percep 91.941€ en concepte de pensió vitalícia; i Quim Torra, amb 122.588 €, cosa que correspon al 80% de la retribució del president de la Generalitat.

En contraposició, diversos expresidents van decidir renunciar a les assignacions. Jordi Pujol va optar per renunciar a la pensió el 2014 després d'admetre que posseïa diners sense regularitzar. José Montilla, per la seva banda, va rebutjar la pensió el 2020 en incorporar-se a la junta d'Enagás. Finalment, Carles Puigdemont també va renunciar al salari, tot i que manté una oficina.

Pel que fa als expresidents del Parlament que van rebre assignacions el 2023, es troben Joan Rigol, que va morir el maig del 2023 i percebia 79.999 € de pensió vitalícia; Núria de Gispert, amb 79.999 € de pensió vitalícia; Carme Forcadell, que també rep 79.999€ en concepte de pensió vitalícia; i Josefa Maria Rovira, vídua de Joan Reventós, amb 39.999 €, cosa que equival al 50% de la pensió vitalícia.

Entre els expresidents del Parlament que no van rebre assignacions el 2023, destaquen Laura Borràs, que va renunciar a l'assignació mensual; Roger Torrent, que no va rebre paga a causa del càrrec com a conseller d'Empresa i Treball, cosa que implica una incompatibilitat amb l'assignació; i Ernest Benach, que va esgotar la seva mensualitat i començarà a cobrar la pensió vitalícia el novembre del 2024 en complir 65 anys.