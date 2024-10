L'ERO d'H&M afectarà gairebé 500 persones a Espanya | H&M

H&M portarà a terme a Espanya un ERO que afectarà 492 persones, després de l?acord signat pels sindicats UGT i CCOO el 17 d?octubre. Aquest procés d'acomiadament col·lectiu es va iniciar el 17 de setembre, amb un impacte inicial de 588 treballadors, però durant les negociacions es va aconseguir reduir la xifra a 521 abans d'assolir el número final d'afectats.

Els sindicats han establert diversos objectius prioritaris en aquest procés, entre els quals destaquen la minimització de l‟impacte inicial dels acomiadaments, l‟augment de vacants amb més jornades ofertes per l‟empresa, la garantia de voluntarietat en el procés i la recerca de condicions de sortida que evitin situacions traumàtiques per als treballadors.

Les condicions finals de l'acord inclouen una indemnització que oscil·la entre els 33 i els 45 dies per any treballat, amb un límit de 24 mensualitats. A més, s'han establert bonificacions per antiguitat: 2.500 euros per a aquells amb fins a 5 anys d'antiguitat, 3.500 euros per als que tinguin fins a 10 anys, i 4.500 euros per als treballadors que superin els 10 anys a l'empresa.

L'acord també contempla la possibilitat de permutar entre els treballadors que desitgen romandre a l'empresa i aquells que, encara que no estan afectats per l'ERO, desitgen sortir-ne. A més, s'implementarà un pla d'acompanyament i recol·locació que brindarà suport als treballadors més grans de 50 anys fins a la recol·locació.