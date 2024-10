Espanya exigirà l'etiquetatge precís de productes procedents de territoris ocupats per Israel | Europa Press

A partir d'ara, els productes importats a Espanya des de territoris ocupats per Israel hauran d'especificar clarament el seu origen a l'etiquetatge, en compliment d'una normativa que té com a objectiu proporcionar informació veraç als consumidors. Aquesta mesura afectarà productes procedents d'àrees com els Alts del Golan, Cisjordània i Jerusalem Est, zones que, segons el dret internacional, no són reconegudes com a part d'Israel.

La nova normativa estableix que l'etiquetatge d'aquests productes ha d'incloure expressions que indiquin la procedència d'un "assentament israelià". Per exemple, un producte procedent dels Alts del Golan haurà de portar una etiqueta que indiqui "producte d'Alts del Golan (assentament israelià)", mentre que un article procedent de Gaza o Palestina haurà d'especificar-ne l'origen sense induir a error. D'aquesta manera, productes originaris de Palestina hauran de tenir un etiquetatge que no enganyi els consumidors respecte al seu veritable origen.

Aquesta regulació segueix el marc establert per un reglament de la Unió Europea, que exigeix transparència a l'etiquetatge dels productes per garantir que els consumidors estiguin degudament informats. Alhora, respon a les resolucions de la Cort Internacional de Justícia (CIJ), la qual ha declarat il·legal l'ocupació israeliana de Cisjordània i Jerusalem Est. Als seus dictàmens, la CIJ també va instar la comunitat internacional a evitar el suport comercial que pogués perpetuar aquesta ocupació.