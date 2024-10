Així està el preu del lloguer a les capitals europees: Londres s?acosta als 4.000 euros de mitjana | Europa Press

El lloguer a Barcelona ha assolit nivells històricament alts i s'ha posicionat entre les ciutats més cares d'Europa per viure-hi. L'octubre del 2024, el preu mitjà de lloguer se situa al voltant de 1.545 euros al mes per a un pis estàndard d'uns 70 metres quadrats. Aquesta xifra és notablement superior a altres grans ciutats europees, i fins i tot més que a Madrid, on el preu mitjà del lloguer és de 1.494 euros al mes. Aquesta diferència converteix Barcelona en una ciutat més costosa que la capital espanyola pel que fa a l'accés a l'habitatge.

L'increment dels preus a Barcelona, que ha crescut un 17,8% a l'últim any, reflecteix una tendència sostinguda d'encariment del lloguer, impulsada per una combinació de factors. Entre aquests destaquen la forta demanda d'habitatge, tant per residents locals com per estrangers, la oferta disponible limitada i l'impacte del turisme.

Aquests elements han contribuït a fer que el cost de l'habitatge a la ciutat es dispari, particularment en zones cèntriques i altament demandades com l'Eixample o Ciutat Vella, on el preu per metre quadrat arriba als 22,1 euros. Aquesta dinàmica no només afecta els residents que busquen llogar, sinó que també posa pressió sobre aquells que ja viuen a la ciutat, i genera un ambient d'incertesa sobre l'accessibilitat a llarg termini a habitatges assequibles.

Comparada amb altres ciutats europees, Barcelona es troba en una posició intermèdia alta. Londres continua sent la ciutat més cara, amb un lloguer mitjà al centre que ronda els 3.795 euros mensuals i els 2.797 euros als afores. Amsterdam també se situa per sobre de Barcelona, amb preus que arriben als 2.275 euros al mes. Tot i això, la capital catalana supera altres grans urbs com Berlín, on el preu mitjà de lloguer és de 1.500 euros al mes, o París, que té un cost mitjà de 1.862 euros mensuals. A ciutats com Munic, el lloguer és una mica menor, amb 1.770 euros al mes, mentre que a Praga la mitjana se situa en 1.600 euros mensuals.

Per als que busquen opcions més assequibles a Europa, ciutats com Budapest, Atenes i Torí ofereixen preus notablement més baixos, amb lloguers mitjans de 950 euros, 1.000 euros i 1.100 euros al mes, respectivament. Tot i això, aquestes alternatives estan lluny d'igualar l'atractiu de Barcelona quant a clima, oferta cultural i oportunitats laborals, cosa que fa que molts optin per suportar l'alt cost de l'habitatge per gaudir dels avantatges de viure en aquesta vibrant ciutat.