Catalunya va rebre l?any passat gairebé 3.000 milions d?euros més que Madrid en inversions i obligacions | Europa Press

La comunitat autònoma de Catalunya va rebre l'any 2023 prop de 3.000 milions d'euros més que Madrid en transferències corrents per a inversions reals i obligacions reconegudes, segons les dades d'execució pressupostària que el Govern ha detallat a Junts en una resposta parlamentària.

Concretament, va ser el diputat de Junts Josep Maria Cruset qui es va dirigir a l'Executiu per conèixer detalladament el grau de l'execució pressupostària de l'any 2023 tant de Catalunya com de Madrid, ja que des de la seva formació han censurat en nombroses ocasions el "infrafinançament" que al seu parer pateix Catalunya en comparació amb la comunitat madrilenya.

Tot i això, segons detalla el Govern en un el text recollit per Europa Press, l'any passat va ser la comunitat catalana la que va rebre més, concretament un muntant total de 10.541.699.606,71 euros, mentre que el saldo d'execució pressupostària a Madrid a aquests capítols va ser de 7.709.020.507,89 euros.

Això fa que la diferència entre les dues comunitats el 2023 sigui exactament de 2.832.679.098,82 euros a favor de la comunitat catalana.

El Govern i Junts es troben en plenes negociacions per aconseguir el suport dels de Puigdemont tant al camí de dèficit com als Pressupostos Generals de l'Estat del 2025, després que l'Executiu ja hagi fet quatre intents fallits per aprovar el conegut com a sostre de despesa.

La portaveu del partit independentista, Miriam Nogueras, va instar el PSOE a pensar a "fer coses diferents" amb els comptes perquè la seva formació no recolzarà la proposta del Govern "a canvi de res" i la seva condició és que els comptes que presenti Executiu "realment millorin la situació de Catalunya".

En aquest context, Cruset vol aprofitar la sessió de control al Govern al Congrés de dimecres que ve per preguntar a la vicepresidenta primera i ministra d'Hisenda, María Jesús Montero, si el Govern "ha complert amb els pressupostos anteriors".