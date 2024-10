Augmenta un 7,2% l'ús de les targetes de crèdit i dèbit als comerços de Barcelona | Europa Press

La despesa amb targeta als comerços de Barcelona ha experimentat un creixement significatiu del 7,2% durant el tercer trimestre del 2024 en comparació del mateix període de l'any anterior, segons l'informe titulat 'El consum privat a Barcelona', publicat per la Oficina Municipal de Dades (OMD). Aquest increment se suma als creixements del 6,2% el primer trimestre i del 7,1% el segon trimestre d'aquest any.

A més, s'ha observat un notable augment del 35,3% en la despesa amb targeta en comparació del tercer trimestre del 2019, el darrer any complet abans de la pandèmia de COVID-19. La majoria dels sectors de despesa han registrat taxes de creixement interanual positives, tot i que el sector de tecnologia s'ha quedat endarrerit.

Pel que fa als increments per sectors el tercer trimestre, el lleure lidera amb un augment del 21,6%, seguit per bars i restauració amb un 13,5% i allotjament amb un 5,6%. D'altra banda, la llar ha vist una caiguda del 32,4% mentre que els llibres i la premsa han experimentat un lleu descens del 0,5%. En comparació del tercer trimestre del 2019, l'oci ha crescut un 71,6%, els bars i la restauració un 58,7%, els llibres i la premsa un 36% i l'allotjament un 21,5%. Tot i això, el sector de la llar continua sent l'únic amb un descens interanual, registrant una caiguda del 18,4%.

Els factors que han impulsat la despesa amb targeta inclouen una favorable evolució del mercat laboral, un increment de la renda disponible de les llars i l'afluència de turisme internacional. A més, es preveu que la propera funcionalitat de Bizum per a pagaments presencials, que s'implementarà a partir de mitjans del 2025, previngui descensos en la despesa. Aquesta funcionalitat nova permetrà operacions de pagament amb Bizum a través de l'aplicació del banc del comprador, utilitzant tecnologia NFC.

Abans que finalitzi l'any, es faran proves d'aquestes noves operacions a Itàlia i Portugal. Bizum, Bancomat Pay i MB Way col·laboren a l'Aliança Europea de Pagaments, amb l'objectiu d'estudiar la interoperabilitat per a pagaments mòbils instantanis entre Espanya, Portugal i Itàlia.