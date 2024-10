El conseller Sàmper es posiciona sobre l'OPA de BBVA al Banc Sabadell

Sàmper, en una compareixença al Parlament. Foto: Europa Press / Banc Sabadell / BBVA

El conseller d'Empresa i Treball de la Generalitat, Miquel Sàmper, ha esperat que l'OPA de BBVA al Banc Sabadell "no fructifiqui" i ha expressat el seu suport a l'entitat catalana.

"El nostre suport, Xavi, perquè les coses surtin bé", s'ha dirigit Sàmper al director territorial a Catalunya de Banc Sabadell, Xavier Comerma, a la presentació de l'Anuari de la pime catalana, aquest dilluns 21 d'octubre al Col·legi d'Economistes.

Alhora, el president de Pimec, Antoni Cañete, ha advertit que, si l'operació tira endavant, provocarà un nivell de concentració bancària que portarà Catalunya a “un mercat on la competència no existeix”.

"Si les pimes tenen un mercat en què no hi ha oferta, en què no hi ha competència, tindrem un problema per accedir al finançament", ha lamentat.

Ha advertit que això provocarà un increment del preu que, segons ell, farà que les empreses catalanes perdin competència i viabilitat, i ha reclamat anàlisis de mercat i que no siguin populistes.

La cronologia del que ha passat fins ara

Context

Consolidació del sector bancari: en els darrers anys, el sector bancari a Espanya ha estat en un procés de consolidació, impulsat per la recerca d'eficiències i l'adaptació a un entorn de tipus d'interès baixos.

BBVA i Banc Sabadell: les dues entitats han enfrontat desafiaments, com la pressió dels marges d'interès i la competència al mercat. La fusió o adquisició podria oferir beneficis significatius, com ara una quota de mercat més gran i la possibilitat de reduir costos operatius.

Negociacions i detalls: encara que hi ha hagut discussions sobre l'OPA, els detalls específics poden variar. És possible que hi hagi diferents ofertes o termes de negociació en consideració.

Reaccions del mercat: aquest tipus de moviments solen generar reaccions mixtes entre inversors i analistes, que avaluen les implicacions de la fusió per a la salut financera i la competitivitat de les dues entitats.