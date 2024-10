Nova ajuda de 1.000 euros per a famílies! Descobreix si la pots rebre

Seguretat Social - EP

La Seguretat Social a Espanya ha llançat un nou subsidi de 1.000 euros adreçat a pares i mares que compleixen certs requisits específics. Aquest ajut és un únic pagament destinat a famílies amb fills nascuts o adoptats en territori espanyol des del 16 de novembre de 2007, i està dissenyat per donar un suport econòmic a famílies nombroses, monoparentals o en què el progenitor té una discapacitat del 65% o més.

Qui es pot beneficiar d'aquesta ajuda?

Aquest subsidi no està disponible per a totes les famílies. Només poden accedir a l'ajuda els grups següents:

Famílies nombroses: ja sigui que tinguin aquesta condició abans o l'adquireixin amb el naixement o l'adopció.

ja sigui que tinguin aquesta condició abans o l'adquireixin amb el naixement o l'adopció. Famílies monoparentals: en què un únic progenitor assumeix la responsabilitat del fill.

en què un únic progenitor assumeix la responsabilitat del fill. Pares o mares amb discapacitat: aquells que acreditin una discapacitat igual o superior al 65%.

És important assenyalar que aquest ajut no s'estén a casos d'acolliment familiar.

Com sol·licitar el subsidi de la Seguretat Social

Sol·licitar l'ajuda és un procés senzill i es pot fer a través de la Seu Electrònica de la Seguretat Social , completant un formulari i presentant documents com el DNI, el certificat de naixement o adopció, i d'altres que acreditin la situació familiar. Aquells que prefereixin un mètode tradicional, poden enviar la sol·licitud per correu o presentar-la en persona a un Centre d'Atenció i Informació de la Seguretat Social (CAISS) .

Compatibilitat amb altres ajuts i terminis

Aquest subsidi de 1.000 euros és compatible amb altres prestacions de la Seguretat Social, com ara el subsidi per part múltiple o les assignacions per fill a càrrec, sempre que no es percebin ajuts similars d'altres règims com MUFACE o ISFAS.

La sol·licitud s'ha de fer en els cinc anys següents al naixement o adopció del menor. Un cop vençut aquest termini, el dret a lajuda es perd. A més, els sol·licitants han de residir a Espanya i complir certs límits d'ingressos: per exemple, una família amb un fill no pot superar els 14.011 euros anuals; per a famílies amb dos fills, el límit puja a 16.112,65 euros.