Dues de cada tres empreses espanyoles tenen problemes per pagar a temps els seus proveïdors

Els problemes creixen, segons apunten les darreres dades. Foto: Pexels

El 66% de les empreses espanyoles presenta dificultats per pagar a temps els seus proveïdors, segons la nova edició de l'Informe Europeu de Pagaments d'Intrum, que revela que l'"entorn econòmic d'incertesa està afectant la capacitat de les companyies per complir els seus proveïdors" compromisos financers".

En un comunicat, l'empresa dedicada a la gestió de crèdit i actius immobiliaris, informa que aquest percentatge és 5 punts superior al 61% registrat el 2022 i el 2023, mentre que, en l'àmbit europeu, el percentatge de resposta se situa al 59 %.

En aquest context, Espanya és, juntament amb Eslovènia (69%), Irlanda (67%) i Portugal (66%), un dels països amb més proporció d'organitzacions amb problemes per afrontar els pagaments a proveïdors a temps, mentre que a l'altre extrem se situen Àustria (52%), la República Txeca (50%), Croàcia (50%), Dinamarca (47%) i Bèlgica (46%) com els cinc països amb un percentatge més baix d'empreses en la situació esmentada.

"Un entorn desafiant"

En aquesta línia, l'anàlisi també destaca que aquesta conjuntura reflecteix igualment una "creixent necessitat de les empreses per adaptar les pràctiques de pagament a un entorn econòmic desafiant", fet que es plasma que el 36% de les entitats espanyoles admet que, respecte al mateix període del 2023, hi ha ara més possibilitats de demanar terminis de pagament més amplis als seus proveïdors, o que, fins i tot, arribar a pagar una factura més tard del que s'ha acordat. Un percentatge de resposta que se situa novament per sobre de la mitjana europea (34%).

Així mateix, el 35% de les companyies consultades admet que paga als seus proveïdors més tard del que acceptaria d'un client, tot i que, en aquest cas, Espanya se situa per sota de la mitjana europea (39%).

Respecte als motius pels quals aquestes empreses es veuen abocades a endarrerir-se en els pagaments, el document assenyala que la causa principal és l'incompliment de les obligacions financeres dels seus propis clients, ja que el 70% indica que podria complir amb els seus pagaments a proveïdors si els seus deutors abonessin a temps les factures pendents de cobrament.

Davant d'aquesta realitat, l'Informe Europeu de Pagaments posa de manifest que gairebé la meitat de les entitats (48%) ja està prenent mesures per pagar les factures a temps, cosa que reflecteix una "presa de consciència sobre la importància d'estabilitzar el flux de caixa i minimitzar l'impacte dels impagaments en la sostenibilitat del negoci".