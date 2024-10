La petició de Reynés per continuar avançant en la descarbonització

El president de Naturgy i Enerclub, Francisco Reynés. Foto: EuropaPress

El president de Naturgy i Enerclub, Francisco Reynés , ha demanat polítiques que incentivin la inversió per continuar avançant en la descarbonització, la creació de llocs de treball i la generació d'energia competitiva.

A l'acte de presentació de l'informe 'World Energy Outlook' de l'Agència Internacional de l'Energia (AIE), Reynés va considerar que per al sector de l'energia l'incentiu se centra en quatre pilars "fonamentals", com són l'agilitat administrativa, un marc de tranquil·litat jurídica on es puguin fer inversions per facilitar l'accés de les empreses als recursos econòmics que necessiten per fer les seves inversions, així com l'estabilitat regulatòria i fiscal.

El directiu, com a president de l'associació que agrupa més d'un centenar d'empreses del sector energètic, va subratllar que aquestes quatre condicions han de permetre incentivar la inversió a través de dotar-la d'un "marc estable".

Així mateix, Reynés va subratllar que, per primera vegada l'últim any, les inversions en tecnologies lliures d'emissions van representar la meitat dels dos trilions destinats a l'energia, i es va invertir la relació existent fins ara, que era de dues parts per a tecnologies fòssils davant de una per a tecnologies netes.

Igualment, va insistir en la importància d'avançar en el trilema energètic –seguretat de subministrament, sostenibilitat i competitivitat–, ja que un equilibri òptim d'aquestes tres dimensions és més evident que mai.

A més, va apuntar els informes recents Letta i Draghi i com incideixen en la importància del preu de l'energia per a la competitivitat de les empreses europees.