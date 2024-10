García Maceiras (Inditex): "El nostre creixement és fruit de l'esforç col·lectiu de tot l'equip"

Ha definit els 4 pilars clau de l'empresa: moda, experiència del client, sostenibilitat i valor de l'equip. Foto: CEDE

Durant l' Esmorzar de Treball de la Confederació Espanyola de Directius i Executius (CEDE) , celebrat aquest dimecres 30 d'octubre, Óscar García Maceiras, CEO d'Inditex, ha destacat la constant evolució i el compromís de la companyia amb la innovació i la sostenibilitat. Va atribuir el creixement d'Inditex a la col·laboració de tot l'equip, reconeixent que l' èxit es basa en un esforç col·lectiu . García Maceiras va subratllar la importància del mercat nord-americà, que s'ha consolidat com el segon en rellevància per a la companyia, i el mercat espanyol, que considera el principal, on Inditex planeja noves obertures per potenciar l'experiència de compra a ciutats com Madrid, Valladolid i Saragossa.

Pel que fa a sostenibilitat, Inditex ha assumit importants compromisos: aconseguir la neutralitat de carboni per al 2040 i assegurar que tots els materials siguin sostenibles el 2030. A més, l'empresa està promovent la circularitat mitjançant inversions en startups i projectes de reciclatge i reutilització de materials.

García Maceiras, a l'acte d'aquest 30 d'octubre. Foto: CEDE

El CEO també va destacar l'enfocament d'Inditex en la formació i la retenció de talent, invertint més de tres milions d'hores en capacitació i oferint compensacions competitives. Un exemple n'és la col·laboració amb la Universitat de Leeds en la creació d'una escola de sostenibilitat, enfortint així l'educació en aquesta àrea.

García Maceiras va definir els quatre pilars clau d'Inditex: moda, experiència del client, sostenibilitat i el valor de l'equip. La moda és vista com una expressió creativa, centrada en col·leccions innovadores i assequibles; l'experiència del client és fonamental tant en botigues físiques com en plataformes en línia; la sostenibilitat és un objectiu constant i pioner de lempresa; i, finalment, les persones són el nucli que impulsa la innovació i lèxit de Inditex.

L'esdeveniment, moderat per Eva Toledo i Maria Guinot i patrocinat per AGBAR i Deloitte, es va transmetre a l'espai digital Conexión España de la Fundació CEDE, que recolza el lideratge espanyol a nivell internacional.