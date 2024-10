Més de la meitat dels catalans creuen que la seva empresa podria implantar la jornada de 4 dies

Foto: EuropaPress

El 54% dels catalans creuen que l'empresa on treballen seria possible implantar una jornada laboral de 4 dies, mentre que el 46% restant opina que no seria factible, segons l'enquesta Òmnibus de la Generalitat que ha publicat aquest dimecres el Centre d'Estudis d'Opinió (CEO).

Amb vista a una reducció de jornada i horaris, 1 de cada 2 preferirien seguir com fins hora sense tocar el sou i l'horari, mentre que el 44% preferiria treballar més hores al dia, mantenint el sou, i fer-ho quatre dies a la setmana .

Així mateix, 1 de cada 10 estaria disposat a reduir el sou i l'horari per treballar només quatre dies a la setmana.

Sobre el teletreball, 3 de cada 4 persones enquestades que treballen afirmen que no se'ls ofereix la possibilitat de fer-ho.

Situació econòmica



Pel que fa a l'evolució econòmica actual de Catalunya, 1 de cada 2 persones creu que la situació és igual que fa un any i que es mantindrà així durant el proper any, i 1 de cada 10 creu que està millor que fa un any, mentre que 4 de cada 10 creuen que està pitjor, però només 3 consideren que el proper any serà pitjor.

El 52% dels enquestats valora que la situació econòmica de les llars és igual que la de l'any passat i el 56% mantenen que continuarà així el 2025, mentre que el 35% critiquen que l'escenari és pitjor que el 2023 i el 21% defensen que empitjorarà l?any que ve.

Perspectives laborals



Sobre perspectives laborals, el 55% creu que la situació és igual a la de l'any anterior i gairebé un 60% sosté que serà la mateixa el proper any.

El 15% opina que és i serà millor, el 30% creu que és pitjor i el 25% que serà pitjor el proper any.

Turisme



El 73% dels que han respost al?enquesta consideren que l?impacte del turisme al conjunt de la societat catalana és positiu.

No obstant això, el 19% valora que és negatiu, entre els quals hi ha un 5% que ho considera molt negatiu.