L'"impost" a la Banca s'oblida dels "beneficis socials" que la Fundació La Caixa torna a la societat

Gonzálo Gortázar ha carregat contra l'imposada/ Foto: CaixaBank

La pretesa redestribució de la riquesa no té ni cap ni peus si vol reduir un pressupost de 600 milions d'euros d'una Fundació sense ànim de lucre que realitza una obra social única al país i si es té en compte que té també com a copropietari de l'entitat el mateix FROB.

Cal recordar que el Consell de Ministres l'Acord va ampliar el termini de desinversió per part del FROB dels instruments a què fa referència l'article 31.4 de la Llei 9/2012, de 14 de novembre, de reestructuració i resolució d'entitats de crèdit.

Amb aquest acord, es va prorrogar fins al desembre del 2025 la data límit per a la venda de la participació que manté el FROB a l'entitat Caixabank.

Amb aquesta decisió el govern de Pedro Sánchez afirmava que volia assegurar "una eficiència més gran en l'ús dels recursos públics, maximitzant el valor de recuperació de la participació de l'Estat i responent així a l'objectiu últim de protegir l'interès general". s'imposa una "imposada del 6%" farà una recirculació de recursos públics del FROB peculiar, ja que reduirà automàticament el "dividend que com a propietat té a l'entitat". ¿ Quina mena d'eficiència en l'ús de recursos públics és aquesta? .

D'aquesta manera amb l'"impost" es perjudica el FROB un organisme públic que manté una única participació activa, que es va iniciar el 2013 amb l'adquisició, a través de BFA, del 68,69% de Bankia. Després de la fusió per absorció per Caixabank, el FROB va obtenir una participació de 16,12% al capital de Caixabank i que actualment és del 17,3%.

ES VA IMPLEMENTAR L'IMPOST AMB TIPUS ALCISTES I ES VOL MANTENIR AMB EL CRÈDIT CONGELAT

Perquè segons tots els analistes econòmics ara ve una etapa de tipus més baixos per al sector bancari que Caixabank considera s'acabaran situant al 2%. Per això Gonzalo Gortázar, el CEO de Caixabank va parlar aquest dijous d'una situació on "el crèdit està congelat" perquè les famílies i les empreses mantenen una posició conservadora, apalancant-se mentre el Govern no redueix el quantiós deute del país.

Les patronals bancàries, AEB i CECA, mitjançant un comunicat conjunt també ha carregat contra la nova "imposada bancària" que es tramita al Congrés després de tancar-se el termini d'esmenes,

El CEO de Caixabank, Gonzalo Gortázar, ha expressat un durisme atac al nou impost al sector perquè suposa un greuge comparatiu amb altres sectors amb més beneficis que la Banca. Aquesta prestació temporal vol mutar en un impost definitiu i Caixabank serà l'entitat més perjudicada, per aquesta raó Gortázar l'ha rebatejat com "la taxa CaixaBank", perquè grava els bancs que treballen a Espanya i es considera que tenen més i aquest "ser gran" és l'únic criteri que es té en compte i cap altre. Perquè al final en paraules del CEO de CaixaBank “es vol fer pagar els que es consideren grans per la seva mida i no pels seus beneficis”.

En aquest sentit Gortázar ha recordat que " CaixaBank és una entitat diferent perquè tornem a la societat el que rebem a traves de la seva principal propietària la Fundació la Caixa, amb una obra social de 500 milions d'euros" i això es "vol fer sense tenir en compte aquesta xifra que reverteix en la societat i traient-li recursos a la mateixa”. I també el FROB que també forma part de la propietat de l?entitat. Cosa que resulta absurd, perquè és cobrar-se l'Estat així mateix a través d'una entitat pública”.

LA SALUT ECONÒMICA DE CAIXABANK BENEFICIA A LA SOCIETAT MITJANÇANT L'OBRA SOCIAL I ALS INVERSORS EN FORMA DE REPARTIMENT DE DIVIDENDS

CaixaBank compta de bona salut econòmica, i ha obtingut fins al setembre un benefici de 4.248 milions d'euros i una liquiditat de 178.000 milions d'euros que és la més gran d'entre tots els seus competidors. De fet ha afirmat Gortázar que la morositat a CaixaBank “s'ha trampejat en base a 50.000 acords de novació o reestructuració de deute aplicant el codi de bones pràctiques.

També de la seva política de fidelització se n'han beneficiat els clients "veient com es redueix el pagament de comissions", cosa que suposa tenir menys "ingressos d'activitat".



CaixaBank ja ha pagat 2.475 milions d'euros en impostos amb el gravamen actual una cosa que "llastra la competitivitat del sector respecte a entitats d'altres països sense implantació ni participació a l'economia del país".

Aquest impost a la Banca va néixer, ha recordat Gortázar durant la seva intervenció "de la necessitat de combatre el "dèficit lligat a la Guerra d'Ucraïna i carregar-lo sobre les butxaques del sector bancari" per ser Banca, però no sobre "uns beneficis més grans d'un sector que se situen al voltant del 13% quan l'IBEX en té un 18%” per la qual cosa “l'argument de la distribució no és real, sinó discrimintari respecte a altres sectors”.

Per això ha reclamat que perquè "es tingui un debat serè sobre aquest impost". Perquè si l'únic criteri és "que pagui l'entitat més gran. com em semblarà bé?. La discriminació per mida és evident".

UN IMPOST QUE PENALITZA EL CRÈDIT

En una situació on el crèdit està "paralitzat" si l'incorpores un "gràmen que passa del 4% al 6% es desincentiva la peticíó de crèdits".

Aquesta situació la que grava la principial activitat del sector "que no els beneficis" fa sentir el CEO de CaixaBank "ens sentim discriminats pel que fa als nostres competidors d'altres països i empreses d'altres sectors".

En aquest sentit ha afirmat que "no s'està tenint en compte l'efecte gradual de la nostra activitat i no s'aprecia bé el dany que es fa a l'economia del nostre país perquè els resultats no es veuran a curt termini".

En aquests moments va aprofundir Gortázar "està havent-hi un zero creixement en noves hipoteques, el crèdit del consum està creixent però l'empresarial està baixant" i en un "escenari així una imposada no ajudarà a l'economia col·lectiva".

QUIN SENTIT TÉ COBRAR UN IMPOST A UNA INVERSIÓ SOCIAL CENTENÀRIA QUE MILLORA LA SOCIETAT ON VIVIM I PENSA A L'INTERÈS GENERAL?

Alguns dels projectes més emblemàtics de la Fundació La Caixa

D'aquesta manera, l'"imposada" penalitzarà una obra social centenària la de la Fundació ”la Caixa” compromesa amb el desenvolupament socioeconòmic del territori des dels inicis. La Fundació ”la Caixa” ha proporcionat serveis en l'àmbit social, cultural i cívic per a millorar la qualitat de vida de les persones del país.

Atès que el seu objectiu és construir una societat millor i més justa, donant oportunitats a les persones que més ho necessiten, a través dels valors de la confiança, l'excel·lència i el compromís social que l'han acompanyat sempre.

Tot això, amb la visió de ser una entitat de referència per a la societat en el desenvolupament de solucions duradores que cobreixin les necessitats bàsiques dels col·lectius més vulnerables; que afavoreixin el progrés social donant resposta als nous reptes a la recerca, la formació d'excel·lència i l'educació; i que acostin la ciència i la cultura a tots els segments de la societat.

De fet, la Fundació ”la Caixa” gestiona el seu patrimoni empresarial a través de la seva filial CriteriaCaixa per preservar-lo i fer-lo créixer per finançar la seva acció social i assegurar la perdurabilitat de les iniciatives socials, assistencials, culturals, de recerca i educatives pròpies.

La prioritat de CaixaBank és aportar els recursos econòmics que permetin que l'acció social de la Fundació ”la Caixa” continuï contribuint any rere any al desenvolupament d'una societat que doni més oportunitats als que més ho necessiten.

El model de gestió s'assenta als principis de transparència i ètica que regeixen en tot moment els procediments sustentats en els valors de compromís social, responsabilitat i confiança, així com el respecte a l'entorn natural. La Fundació ”la Caixa”, una de les fundacions més grans del món. ha tingut un pressupost per a aquest 2024 de 600 M€ que van directament als milers d'activitats.

Des dels seus orígens, la Fundació ”la Caixa” s'ha caracteritzat per un fort compromís social i una vocació de treball a favor de l'interès general, tant a través de la seva activitat financera com de la seva acció social, que finança i manté activitats de caire social , educativa, cultural i científica.

Actualment, la Fundació ”la Caixa” és una de les més importants del món per volum d'inversió social.