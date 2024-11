CaixaBank habilita una línia de 2.500 milions per a empreses valencianes afectades per la DANA | Europa Press

CaixaBank ha habilitat una línia extraordinària de finançament de més de 2.500 milions d'euros per a empreses de la Comunitat Valenciana afectades per la DANA, amb l'objectiu de reparar els danys originats pel temporal i garantir la continuïtat de l'activitat empresarial a la comunitat.

Segons ha explicat l'entitat financera aquest divendres en un comunicat, la mesura reforça les iniciatives que, a través de MicroBank, ja ha impulsat per donar suport a autònoms i petites empreses amb una facturació de fins a dos milions d'euros i menys de 10 empleats, amb un import màxim de 50.000 euros per pagar en 72 mesos.

Aquestes iniciatives volen brindar el suport financer necessari a les empreses i els negocis que s'hagin vist afectats pels efectes de la DANA, i assegurar així una activitat comercial imprescindible per a la recuperació econòmica de tot el territori.

Per evitar desplaçaments innecessaris, l'entitat permetrà la retirada d'efectiu sense comissions a clients amb targetes d'altres bancs a 785 caixers de CaixaBank de la província de València durant els propers set dies.

Aquestes mesures se sumen al pla de suport que CaixaBank va anunciar dimecres passat per als afectats de la Comunitat Valenciana, Castella-la Manxa i Andalusia, com la línia de finançament en condicions preferents que ha posat a disposició dels seus clients particulars fins que arribin les ajuts del Consorci de Compensació d'Assegurances.

En aquest sentit, SegurCaixa Adeslas ha habilitat una línia telefònica exclusiva (900.103.500) per agilitzar el contacte amb l'asseguradora i, en el cas dels assegurats que ho necessitin, ocupar-se de facilitar la gestió dels sinistres consorciables.

En concret, per a la gestió relativa a les assegurances d'automòbil, s'ha reforçat el servei per proporcionar l'assistència necessària a través del telèfon 900 301 900, que és operatiu les 24 hores.

Així mateix, AgroBank ha habilitat una línia de més de 300 milions d'euros adreçada al sector agroalimentari per ajudar en aquells casos en què les explotacions i els cultius hagin resultat danyats i, també, anticipar ajudes i indemnitzacions per rehabilitar danys causats pel temporal.

Per part seva, el programa Voluntariat CaixaBank s'ha activat des de diferents punts d'Espanya per assistir i donar cobertura a aquells municipis que s'han vist més afectats per la DANA per col·laborar en les necessitats prioritàries.

L'entitat també ha habilitat una plataforma gratuïta de captació de donatius que ja està en marxa a favor de Creu Roja Espanya i Càritas Diocesanes de València, per recollir donatius que es poden fer des de la web de CaixaBank o bé a través de Bizum.