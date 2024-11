Puente espera que es pugui restablir l'alta velocitat a València en menys de dues setmanes

Pont espera que es pugui restablir l'alta velocitat a València en menys de dues setmanes | Europa Press

El ministre de Transports i Mobilitat Sostenible, Óscar Puente, ha destacat aquest divendres que espera que es pugui restablir la línia d'alta velocitat entre Madrid i València “en menys de dues setmanes”.

Tot i això, Puente ha considerat que el problema "més greu" a nivell ferroviari és a la xarxa valenciana de trens de rodalies, ja que tres de les cinc línies han desaparegut, segons ha avançat en una entrevista a TVE, recollida per Europa Press.

"Espero que en menys de dues setmanes siguem capaços de tornar a posar en marxa la línia d'alta velocitat", ha indicat Puente, en un context marcat pels greus danys que ha provocat la DANA els últims dies.

Puente ha explicat que ahir es va aconseguir entrar al túnel de Torrent, que té tres quilòmetres i que estava "completament inundat". Tot i això, ha expressat que s'han trobat una situació "raonablement bona", per la qual cosa serà necessària la reposició de la via.

Per contra, el ministre de Transports ha subratllat que els danys "són més greus" al túnel de Chiva, el que sí que caldrà reconstruir. "La via s'ha quedat sense fonamentació en un traçat d'aproximadament 1,2 quilòmetres, per això cal reconstruir-la i posar-la", ha explicat.

Respecte a la xarxa de trens de rodalies de València, el ministre ha recordat que han desaparegut més de 45 quilòmetres dels 90 dels quals es compon la línia C-3, de manera que es trigarà mesos a reparar-la. A això se sumen 32 quilòmetres més danyats a la C-1 i 8 quilòmetres més a la C-2.

Així, Puente ha confirmat que intentaran establir plans alternatius de transport, "que en aquest moment ni tan sols es poden plantejar perquè el problema és que les vies alternatives que són les carreteres no estan operatives". "En aquest moment sobretot el que hem de seguir instant la població és que no es mogui", ha defensat.