Desvelen qui és la persona més rica d'Espanya: no sorprèn ningú

Foto: CanvaPro de DAPA Imatges i breeze393

Amancio Ortega i la seva filla Sandra, Rafael del Pino, Juan Roig i Isak Andik se situen com les cinc grans fortunes espanyoles, segons el rànquing de la llista de 'Els 100 espanyols més rics' de Forbes España. En concret, la suma de les 100 fortunes espanyoles el 2024 puja als 250.400 milions d'euros, fet que suposa un increment del 27,7% respecte a l'any passat.

Així , Amancio Ortega, l'accionista majoritari d'Inditex, fa una dècada que encapçala aquesta classificació, des del 2014, amb una fortuna que ha crescut un 46,9% en comparació del 2023 i suma un patrimoni de 120.200 milions d'euros, marcant un nou rècord que el situa al 'top-10' de majors patrimonis del món, amb el novè lloc, darrere dels fundadors de Google.

Darrere seu se situa la seva filla Sandra Ortega -única dona entre els cinc primers llocs de la llista-, la fortuna de la qual creix un 46%, fins als 10.400 milions d'euros. Per part seva, el president de Ferrovial, Rafael del Pino i Calvo-Sotelo tanca el 'top 3', repetint 'podium' de l'any passat, amb una fortuna valorada en 7.100 milions d'euros, que s'ha revaloritzat un 20%, des de que la seva companyia va canviar de seu fiscal.

Amanci Ortega. Foto: EuropaPress

Per part seva, el president de Mercadona, Juan Roig, puja a la quarta posició, amb una riquesa de 5.800 milions d'euros, que creix un 49%, mentre que el 'top-5' el tanca Isak Andik, cofundador i president de Mango, amb 4.500 milions d?euros de patrimoni.

Quatre de les 10 majors fortunes del rànquing són dones

Si l'any passat només hi havia una dona al 'top-10' de les fortunes més grans, en aquesta ocasió a Sandra Ortega, que segueix sent la fortuna femenina més gran a Espanya, l'acompanyen tres fèmines més. Així, al setè lloc global i al segon entre les dones hi ha María Del Pino i Calvo Sotelo, filla del fundador de Ferrovial, amb una riquesa valorada en 3.200 milions d'euros, augmentant en un 28% després d'escalar cinc llocs en aquesta edició.

A la vuitena plaça figura Hortensia Herrero, vicepresidenta de Mercadona, que acumula una fortuna valorada en 3.200 milions d'euros, de manera que escala set posicions a la llista de les 100 grans fortunes d'Espanya respecte al 2023, mentre que Sol Daurella Comadrán, presidenta de Coca-Cola Europacific Partners, amb 3.000 milions d'euros, un 50% més, tanca el top-10.

D'aquesta manera, les 10 fortunes espanyoles es completen amb Juan Carlos Escotet, president d'Abanca, que baixa dues posicions fins a la sisena plaça amb 4.000 milions d'euros, i l'empresari Daniel Maté, que se situa a la novena posició amb 3.100 milions d'euros euros.

Vicente Boluda. Foto: EuropaPress

Per la seva banda, l'ascens més gran en el rànquing el protagonitza Vicente Boluda, actual president de l'Associació Valenciana d'Empresaris, que puja del lloc 95 al 35, a causa de la compra de Smit Lamnalco per 800 milions d'euros i que converteix la naviliera del valencià a la major remolcadora del món. Entre les novetats d'aquesta edició destaca la incorporació de Jesús Núñez, de Gesbolsa Inversiones, que es col·loca al lloc 23, amb una fortuna valorada en 1.500 milions d'euros, mentre que el clan del Grup Primafrío protagonitza altres de les entrades més importants d'aquest any, amb Juan Ignacio Conesa al lloc 67 amb 650 milions d'euros i José Esteban Conesa (73), amb 550 milions d'euros.

D'altra banda, Julio Iglesias segueix sent el cantant espanyol més ric amb una fortuna valorada en 750 milions d'euros i se situa al lloc 52 de la llista d''Els 100 espanyols més rics'.

Madrid, el territori amb més milionaris a la llista

D'altra banda, la Comunitat de Madrid es consolida com el territori amb més fortunes en aquesta llista de Forbes, amb un total de 30, després d'acumular una riquesa de 41.400 milions d'euros, amb dos patrimonis més que el 2023 i un augment del 7 ,39%.

Per darrere se situa molt a prop Catalunya amb un total de 26 fortunes, tres menys que l'any passat, i una riquesa conjunta de 27.200 milions d'euros, mentre Galícia continua sent la regió que més riquesa acumula amb un total de 139.025 milions d'euros , gràcies a l''efecte Ortega'.

De fet, sumant només la riquesa del clan Ortega, uns 133.350 milions d'euros, això és a prop del doble del PIB que va generar la Comunitat de Galícia el 2023, uns 69.380 milions d'euros. D'altra banda, la Comunitat Valenciana, que compta amb cinc milionaris, ha vist augmentar la riquesa notablement de 9.617 milions d'euros a 12.450 milions, gràcies al fort ascens que ha registrat Vicente Boluda, així com a la revaloració de Mercadona.

Rafa Nadal, esportista més ric d'Espanya

Al món de l'esport, els empresaris del futbol amb més riquesa segueixen sent Juan Carlos Escotet, accionista del Deportivo de la Corunya, amb 4.000 milions d'euros; Florentino Pérez, president del Reial Madrid, amb 2.700 milions d'euros al lloc 11 i que ha consolidat el Reial Madrid com el club més valuós del món, amb una valoració de 6.600 milions d'euros, i Fernando Roig, president del Vila-real, amb 1.600 milions d?euros.

Rafa Nadal. Foto: EuropaPress

Tot i això, el tennista Rafael Nadal, que no és present al 'top-100', és l'esportista que més fortuna acumula amb 310 milions d'euros, mentre que Andrés Iniesta i Sergio Ramos són els futbolistes espanyols amb més riquesa, 100 milions d'euros cadascun.

Entre les novetats destaca la incorporació de Marc Márquez, pilot de MotoGP, que es consolida amb un patrimoni valorat en 80 milions d'euros, encara que tampoc entra al rànquing principal.