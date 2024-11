"Un toc d'enginyeria": El Col·legi d'Enginyers Industrials de Catalunya reuneix més de 40 dones

Foto: Col·legi d'Enginyers Industrials de Catalunya

El Col·legi d'Enginyers Industrials de Catalunya va reunir aquest dimarts a més d'una quarantena de dones enginyeres i estudiants d'enginyeria a Aticco Bogatell a Barcelona. "Un toc d'enginyeria" és una trobada organitzada per la Comissió d'Equitat, Tecnologia i Futur del Col·legi amb l'objectiu de donar visibilitat al talent femení i crear referents per a les enginyeres joves, així com fer xarxa i crear relacions de qualitat i confiança entre les dones del col·lectiu.

L'acte va comptar amb les intervencions de les enginyeres del sector energètic i de l'automoció, Gemma Godia, enginyera mecànica a PMP®, i Anna Manich, Office Manager Engineer a ATEEL. Godia va assenyalar que "en l'Iter, malgrat la dificultat en aconseguir candidatures femenines, s'està fent un esforç per intentar equilibrar el percentatge de dones". Manich va apuntar que "està molt bé que ens valorin i reconeguin els mèrits propis, però està molt millor posar-los en valor una mateixa".

La presidenta de l'Associació d'Enginyers Industrials de Catalunya, Maria Salamero, va explicar que “la diversitat aporta valor a les solucions i reptes que es necessiten i, per això, ens agrada la paraula equitat que implica donar el que cadascú necessita per a la igualtat de condicions”.

Sobre Enginyers Industrials de Catalunya

Enginyers Industrials de Catalunya (Associació i Col·legi) representa i acompanya a més de 10.000 professionals de l’enginyeria industrial, un col·lectiu que lidera l’evolució tecnològica pel progrés del món i les persones.