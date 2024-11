Fedea dubta de la constitucionalitat de l'impost a la banca: creu que és una "multa" al sector

Fedea ho considera un càstig per no gaudir de la simpatia de l'Executiu. Foto: Europa Press

La Fundació d'Estudis d'Economia Aplicada (Fedea) ha posat en dubte la constitucionalitat del nou impost sobre el sector bancari i ha considerat que és més aviat una “multa” al sector per no gaudir de la simpatia del Govern espanyol.

El think tank liderat per Ángel de la Fuente ha indicat que la "via poc ortodoxa" de tramitació s'ha fet per evitar els informes preceptius tant dels ministeris competents com d'altres òrgans consultius com el Consell d'Estat. Segons la seva opinió, aquests informes "difícilment podrien evitar plantejar objeccions de pes a una proposta de més que dubtosa constitucionalitat".

El tribut "és més aviat una multa a un sector que resulta antipàtic a la majoria governamental per raons ideològiques que no pas un impost propi d'un Estat de dret", determina la Fundació.

Alhora, ha criticat que el gravamen tindrà un impacte sobre la disponibilitat de crèdit, sobre la competitivitat del sector bancari i sobre l'obra social de les entitats hereves de les antigues caixes d'estalvis.

La part progressiva de l'impost, que parteix d'un 1%, però escala per trams fins al 6%, també ha estat criticada per Fedea, que considera que "no té gaire sentit" per a les empreses perquè desincentiva el creixement i té repercussions negatives sobre la seva eficiència.

Segons els comptes de Fedea de l'any 2022, els últims disponibles van tenir uns ingressos d'1,14 milions d'euros aquest any, 808.000 dels quals van procedir dels seus patrons. D'aquesta xifra, 380.000 euros van ser aportats per BBVA, CaixaBank, Banco Santander i Banc Sabadell.