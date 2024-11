CaixaBank desplaça oficines mòbils a localitats afectades per la DANA

Oficina mòbil de CaixaBank a la localitat valenciana de Paiporta. Foto: CaixaBank

CaixaBank ha rebut autorització per desplaçar oficines mòbils per a la prestació de serveis bancaris essencials, com ara retirada d'efectiu, sol·licitud de bestretes, gestió de moratòries de préstecs o tramitació d'assegurances, en algunes de les localitats on no és possible oferir servei a oficines. L'entitat ha activat quatre ofimòbils, que van iniciar ahir dimarts l'atenció als veïns de les localitats valencianes d'Algemesí, Benetússer, Paiporta i Aldaia. Des d'avui dimecres, una altra oficina mòbil presta, a més, servei a Albal. Així mateix, l'entitat valora amb el Centre de Coordinació Operatiu Integrat (CECOPI) i els diferents ajuntaments la possibilitat d'ampliar aquest servei a altres poblacions afectades mitjançant l'enviament d'altres ofimòbils.

L'entitat disposa de més del 95% de totes les oficines a la Comunitat Valenciana actives per a l'atenció dels clients, una vegada recuperades de l'afectació per la DANA. En total, a tota la comunitat autònoma, l'entitat compta amb 353 centres, dels quals 318 són oficines retail.

D'aquestes, vuit centres, situats a les zones de la província de València més afectades per la DANA, es troben fora de servei, però a cinc localitats (Algemesí, Benetússer, Paiporta, Aldaia i Albal), CaixaBank ofereix servei a través d'oficines mòbils.

L'entitat, en coordinació amb Protecció Civil, continuarà treballant en la posada en marxa del servei d'atenció al públic en aquests punts com més aviat millor.

Així mateix, la majoria dels caixers de CaixaBank es troben en funcionament, inclosos alguns dels situats a zones greument afectades, com Xiva, Picanya, Alaquàs, Bunyol, Requena, Utiel, Castellar, Turís i Guadassuar, entre d'altres. L'entitat ofereix la retirada d'efectiu dels seus caixers a targetes d'altres entitats sense cap cost a la província de València, amb l'objectiu de contribuir a la reducció de la necessitat de desplaçaments i facilitar que les persones usin el caixer més proper a la ubicació .

A més de dirigir-se a la xarxa d'oficines i caixers i als ofimòbils, les persones que necessitin atenció per part de CaixaBank també poden contactar amb els canals d'atenció al client de l'entitat (900 40 40 90 i altres línies d'atenció al client). Aquests canals oferiran informació sobre les línies d'ajudes anunciades per l'entitat en els darrers dies, destinades a clients particulars, petits negocis i empreses.

Mesures per ajudar els afectats per la DANA

El reforçament en l'atenció a clients se suma al pla de mesures de suport per als afectats per la DANA engegat per l'entitat. CaixaBank ha posat a disposició dels afectats a la Comunitat Valenciana, Castella-la Manxa i Andalusia una línia de finançament al 0% com a bestreta de les ajudes per a les seves necessitats immediates. A això cal afegir la renovació automàtica per a autònoms i pimes dels venciments a les línies de crèdit circulant dels clients de CaixaBank afectats.

D'altra banda, l'entitat activa a partir d'aquesta setmana la moratòria de pagament als préstecs dels clients afectats per alleujar la càrrega financera i facilitar-ne la recuperació. La mesura consisteix en la paralització temporal de l'amortització de les quotes financeres de préstecs de particulars, autònoms, petits negocis i microempreses ubicats a les àrees declarades com a zona catastròfica per un període que es pot estendre fins a 12 mesos (fins a tres mesos de carència total, amb opció de fins a nou mesos de carència de capital, pagant només interessos).

A més, CaixaBank ha obert una línia de finançament per anticipar el cobrament de les indemnitzacions de les companyies asseguradores a famílies i negocis i ha habilitat una línia extraordinària de finançament de més de 2.500 milions dʻeuros per a les empreses de la Comunitat Valenciana afectades pel temporal .

A través de MicroBank, el banc social de CaixaBank, s'ha habilitat suport financer per garantir la continuïtat de l'activitat de petits negocis amb una facturació de fins a 2 milions d'euros i menys de deu empleats mitjançant una línia de finançament extraordinària per garantir la continuïtat de lactivitat amb un import màxim de 50.000 euros a pagar en 72 mesos. Així mateix, a través d'AgroBank, s'ha posat en marxa una línia de 300 milions d'euros per ajudar el sector agroalimentari amb les explotacions i els cultius danyats.

Per part seva, SegurCaixa Adeslas ha habilitat una línia telefònica exclusiva (900 103 500) per agilitzar el contacte amb l'asseguradora i, en el cas dels assegurats que ho necessitin, s'ocuparà de facilitar la gestió dels sinistres consorciables, realitzant l'obertura de l'expedient davant del Consorci de Compensació d'Assegurances (CCS) per agilitzar la tramitació i ajudar a la gestió dels assegurats en aquests moments de necessitat.

Aquestes són només algunes de les mesures d'ajuda engegades per CaixaBank per donar suport a les persones, famílies i empreses afectades per la catàstrofe.

Enviament de donatius a entitats d'ajuda als afectats

D'altra banda, CaixaBank ha activat tots els canals operatius per a l' enviament de donatius a entitats socials que presten ajuda als afectats sobre el terreny.

Qualsevol client pot fer la seva aportació per a latenció als afectats per la DANA a través de la xarxa doficines; el portal de lentitat, www.caixabank.es; el servei de banca digital, web i mòbil; la xarxa de caixers a tot Espanya, i també a través de Bizum. Es pot triar entre enviar donatiu a Creu Roja Espanyola (codi de Bizum 04057) i Càritas Diocesana de València (codi de Bizum 10502). La donació, que està completament exempta de comissions, genera automàticament el corresponent certificat fiscal.