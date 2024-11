El petit comerç contra Amazon: el gegant de la venda electrònica declararà a un jutjat de Mataró

En un cas que es podria definir com David contra Goliat, les societats d'Amazon a Espanya (Amazon EU Sarl, Amazon Online Spain i Amazon Spain Fulfillment) afronten una investigació penal. La jutge Dolores del Pino, del Jutjat d'Instrucció número 4 de Mataró, ha citat els responsables d'aquestes societats a declarar el març del 2025, després d'admetre a tràmit una denúncia que acusa Amazon d'operar com a "organització criminal" en relació amb els comptes de venedor a la plataforma.

Segons ha publicat Economia Digital, el cas va començar el 2019, quan un empresari, que avui dirigeix una empresa de calderes, va obrir un compte de formació a Amazon a través de la seva societat, Hauscare, sense fins comercials. Paral·lelament, una altra empresa familiar, Tuyson, per a la qual també treballava, va obrir un altre compte a Amazon per vendre productes. Tot i això, al cap d'uns mesos, Amazon va bloquejar el compte de vendes de Tuyson en al·legar que els dos comptes estaven vinculats, una pràctica que suposadament va en contra de les seves polítiques. Després d'investigar el cas, Amazon va concloure que no hi havia relació indeguda entre els comptes i va permetre que Tuyson reprengués les seves activitats.

El problema, però, va ressorgir l'abril del 2021, quan Amazon va bloquejar els comptes de Tuyson a les seves plataformes d'Itàlia, el Regne Unit i Dinamarca. La companyia va al·legar, novament, una vinculació entre els dos comptes, malgrat que el compte d'Hauscare ja estava tancat des de feia temps. Arran d'aquest bloqueig, Tuyson va deixar de vendre productes, va perdre clients i només va poder recuperar un 15% de l'inventari que Amazon retenia als magatzems. Segons l'empresari denunciant, la companyia de comerç electrònic també va reduir el saldo al compte de més de 20.000 a menys de 6.000 euros, en cobrar per serveis logístics tot i que no podia operar amb el compte bloquejat.

La denúncia, gestionada pel despatx Gesico en representació de l'empresari, acusa les entitats d'Amazon a Espanya d'"apropiació indeguda i estafa". Al·lega que la multinacional va retenir els productes i els fons de l'empresari sense una justificació vàlida i destaca l'aparent intenció d'Amazon de lucrar-se en incorporar béns de tercers al seu patrimoni. En aquest context, l'advocat sosté que les accions d'Amazon responen a un "ànim de lucre evident", i subratlla el dany econòmic que les decisions d'Amazon han causat al seu client.

A la denúncia, l'advocat de l'empresa assegura que les pràctiques d'Amazon, d'acord amb la manera descrita, s'assemblen al funcionament d'una "organització criminal", ja que les accions repetides i presumptament coordinades entre diverses de les seves entitats haurien afectat venedors en una situació similar. Aquest argument es basa en la definició d'organitzacions criminals com a grups que, sota una façana de legalitat, augmenten de manera sistemàtica la gravetat dels seus actes perjudicials.

Amazon, que és representada en aquest cas pel despatx Garrigues, no ha volgut fer cap declaració sobre el cas al mitjà esmentat. D'acord amb fonts properes, la multinacional segueix una estricta política de vinculació de comptes per evitar pràctiques fraudulentes a la plataforma, encara que l'empresari sosté que l'aplicació d'aquestes normes ha resultat en un perjudici significatiu i injustificat.

Amb aquesta denúncia, Amazon podria enfrontar un procés legal prolongat a Espanya, ja que l'empresari assenyala que hi ha altres venedors afectats en circumstàncies similars, cosa que subratlla la rellevància del cas per a la indústria de comerç electrònic i les proteccions als venedors en plataformes digitals.