Telefónica presenta uns beneficis de 989 milions d'euros fins al setembre

Una imatge de la seu de Telefónica a Madrid. Foto: Europa Press

Telefónica va registrar un benefici net atribuït de 989 milions d'euros els tres primers trimestres de l'exercici del 2024, un 21,7% menys en comparació dels 1.262 milions d'euros del mateix període del 2023, segons els comptes tramesos per la companyia a la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV) aquest dijous 7 de novembre.

Tot i això, en termes ajustats el benefici net en el període va assolir els 1.914 milions d'euros, és a dir, un 16,8% més en la comparativa interanual.

D'altra banda, la teleco ha mantingut plans els ingressos amb una facturació acumulada entre el gener i el setembre de 30.418 milions d'euros, cosa que representa una lleu caiguda del 0,26% en comparació dels 30.499 milions d'euros del mateix període del curs previ.

En aquest context, Telefónica manté les seves previsions per al 2024, que passen per un creixement dels ingressos d'un 1%, mentre que l'avenç esperat del resultat brut d'explotació (Ebitda) i de la caixa operativa se situa en tots dos casos: una forquilla entre l'1% i el 2%.

La teleco també preveu tancar aquest exercici amb una xifra d'inversió sobre ingressos de fins al 13% i un increment del flux de caixa lliure superior al 10%.

A més, Telefónica ha confirmat la remuneració a l'accionista corresponent al 2024, que consisteix en un dividend en efectiu de 0,30 euros per acció pagadora en dos trams, el primer al desembre d'aquest any (0,15 euros) i el segon el juny del 2025 (0,15 euros).

"El nostre pla d'acció GPS és ambiciós i continua donant resultats per avançar en la direcció correcta i consolidar un creixement rendible. Durant els primers nou mesos de l'any, en un context global d'incerteses, Telefónica ha obtingut un guany de gairebé 1.000 milions d'euros i reitera tots els objectius financers per al conjunt de l'exercici. A més, confirmem la remuneració a l'accionista per al 2024", ha destacat el president de Telefónica, José María Álvarez-Pallete.