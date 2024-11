Naturgy i Ciuden arrenquen un projecte de bateries de vehicles de segona vida

Foto: EuropaPress

Naturgy , en col·laboració amb la Fundació Ciutat de l'Energia (Ciuden), adscrita a l'Institut per a la Transició Justa (ITJ) dependent del Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic, ha posat en marxa el seu primer projecte de bateries de vehicles de segona vida per a l'emmagatzematge energètic.

En un comunicat enviat aquest dijous, les dues entitats expliquen que han finalitzat les primeres proves per a la instal·lació i la posada en marxa d'un sistema d'emmagatzematge energètic basat en bateries de segona vida procedents de vehicles elèctrics de la marca Mercedes-Benz.

Aquestes bateries emprades per a les proves tenen una doble procedència: o bé havien estat descartades a la fàbrica de la marca automobilística a causa d'una degradació temporal o retirades de circulació després del seu ús a la carretera.

En el marc d‟aquest projecte, s‟han instal·lat aproximadament 0,5 MWh de capacitat d‟emmagatzematge energètic mitjançant aquests sistemes de bateries de segona vida.

Naturgy explica que durant els propers dos anys es duran a terme proves exhaustives per analitzar com es comporten les bateries en diferents situacions, per obtenir informació sobre el seu rendiment i degradació sota diferents escenaris d'ús, ajudant a determinar-ne la viabilitat i l'eficiència en el llarg termini .

El potencial de les bateries de segona vida



Les entitats expliquen que aquest projecte, iniciat fa un any, permet extreure el potencial de les bateries que ja no són adequades per al seu ús en automoció, ja que, lluny de ser inservibles, les bateries de segona vida permeten explotar-ne la utilitat en altres aplicacions. , generant així beneficis econòmics i ambientals.

"Donar-los un nou ús abans del reciclatge redueix la generació de residus i mitiga l'explotació de recursos naturals, com els minerals necessaris per a la seva fabricació", expliquen.

Per això es tracta d'una iniciativa "coherent amb la transició energètica, en què les solucions d'emmagatzematge han de ser tan sostenibles com les fonts d'energia que donen suport".

En concret, una vegada que les bateries arriben al final de la seva vida útil als vehicles elèctrics, encara conserven entre el 70% i el 80% de la seva capacitat. Aquesta capacitat residual les converteix en candidates ideals per a aplicacions estacionàries, com ara l'emmagatzematge d'energia renovable o per prestar serveis a la xarxa elèctrica.

En reutilitzar-les, se n'estén el cicle de vida, se'n redueix l'impacte ambiental i s'incrementa la proporció d'energia neta que s'integra a la xarxa. A més, es generen beneficis econòmics en reduir els costos associats a la seva eliminació i en convertir-les en un actiu residual valuós, afegeixen.

Així, amb aquest projecte, els sistemes d'emmagatzematge generats, amb més potència i durada que les bateries de vehicles dels que parteixen, permetran l'emmagatzematge d'energia tant en projectes hibridats amb plantes renovables com stand alone, per la qual cosa les seves aplicacions poden ser diverses i servir per proveir serveis de suport a la xarxa elèctrica.

Aquest sistema pot estar format per tants mòduls de bateries com capacitat d'emmagatzematge es vulgui assolir, i es tracta d'una solució que es podria fer servir tant per donar suport a la xarxa elèctrica com per a l'àmbit industrial i residencial associat a instal·lacions d'autoconsum.

Un projecte d'economia circular



Per acabar, les entitats subratllen que aquest és un projecte d'economia circular que se situa a Espanya. Naturgy Innovahub i Ciuden van signar el 2023 un acord de col·laboració per avaluar el comportament de les bateries de segona vida al llarg de dos anys de proves.

El projecte s'està desenvolupant a les instal·lacions del Centre de Desenvolupament de Tecnologies de Ciuden a Cubillos del Sil (Lleó), i sumarà la participació de la 'startup' europea Octave, que s'encarregarà de realitzar el recondicionament de les bateries, així com de desenvolupar i integrar el programari de control del sistema demmagatzematge.

Per això subratlla el compromís de les dues entitats amb la innovació tecnològica i la sostenibilitat, especialment en el camp de l'emmagatzematge energètic, "un pilar fonamental en la transició cap a un model energètic més sostenible i descarbonitzat".

"Aquest projecte aborda un dels grans reptes de futur, com ho és trobar una nova utilitat per a les bateries de vehicles elèctrics al final de la seva vida útil, un residu que està destinat a créixer significativament els propers anys. Sens dubte, la innovació és l'eina clau en la recerca de solucions energètiques netes per a la transició en què ens trobem immersos", assenyala el director de l'àrea d'Innovació de Naturgy, Jesús Chapado.

Per part seva, el director executiu de l'àrea d'R+D+i de Ciuden, Javier Quiñones, indica que el rojecte demostra com idees basades en l'economia circular que permeten un avanç significatiu en la descarbonització de la societat. "Els resultats d´aquesta col·laboració publicoprivada seran impulsors tant des del punt de vista mercantil, com del desenvolupament en la utilització d´energies renovables, minimització de la petjada de carboni i de la generació de residus".