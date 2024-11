Els permisos retribuïts per als afectats per la DANA no tindran terminis establerts

Diverses persones sobre el terreny en una zona castigada per la DANA. Foto: Europa Press

La vicepresidenta segona i ministra de Treball i Economia Social, Yolanda Díaz , ha avançat aquest divendres 8 de novembre que els permisos retribuïts que es concediran als treballadors afectats per la DANA que no puguin acudir al seu lloc de treball no tindran un termini establert de dies , excepte en el cas del permís per defunció, que s'amplia a cinc dies a comptar del sepeli.

"Hem decidit col·locar una data indeterminada, perquè les causes són molt diferents. Per tant, no fixarem un termini, excepte només en el cas del permís per mort, que ampliem a cinc dies des del dia del sepeli. És l'únic termini que incorporarem. La resta dels permisos, és a dir, absències justificades a la feina, ho faran amb caràcter indeterminat", ha assenyalat la vicepresidenta.

La raó per no incorporar terminis a aquests permisos, ha explicat, és que no es pot saber a quina data estaran operatives les vies de comunicació, la connectivitat dels telèfons mòbils, dels telèfons fixos o de l'aigua, entre altres circumstàncies que poden impedir als treballadors acudir al seu lloc de treball o teletreballar.

Díaz, en declaracions a TVE , ha recordat que aquests permisos retribuïts seran, a diferència del que ha passat en pandèmia, no recuperables, és a dir, que els treballadors afectats per la DANA no hauran de recuperar les hores o dies en què no hagin anat a treballar.

Aquests permisos formen part de l'escut laboral que previsiblement aprovarà el Consell de Ministres del proper dilluns 11, que se celebrarà un dia abans del que és habitual per motius d'agenda del president del Govern, Pedro Sánchez. Aquest escut tindrà efectes retroactius des del 29 d'octubre i també inclourà un subsidi extraordinari per a empleades de la llar i la posada en marxa del Pla Me Cuida, entre altres mesures.

La vicepresidenta ha indicat que les mesures laborals que adoptarà el Govern per als afectats per la DANA "no estaran subjectes a les limitacions geogràfiques de la catàstrofe".

En cas que hi hagi mecanismes que permetin anar a treballar (per exemple, l'habilitació d'un autobús per part de l'empresa si no es disposa de cotxe privat i cal desplaçar-se), la vicepresidenta ha indicat que es podrà anar a treballar sempre que no hi hagi riscos per al treballador.

"El mandat que hem donat és que, si no es pot acudir físicament, es teletreballi. Però si hi ha mecanismes per poder amb seguretat, sense riscos per a la vida, és clar que es pot anar a treballar", ha subratllat.

Díaz ha aprofitat també per demanar a les empreses que compleixin la llei i protegeixin els seus treballadors. "Estic fent un seguiment diari de les empreses que no estan complint la legalitat vigent", ha apuntat la vicepresidenta, que ha subratllat que la Inspecció de Treball "sap exactament quines empreses estan complint i quines no".