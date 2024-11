Boeing explora una possible venda per 5.609 milions d'una filial per reduir el deute de 54.000 milions | Europa Press

Boeing està explorant la venda de la seva filial Jeppesen per un possible preu de 6.000 milions de dòlars (5.609 milions d'euros) com a mesura per reduir el deute consolidat de 57.700 milions de dòlars (53.940 milions d'euros).

Així, el fabricant nord-americà està treballant amb un assessor per donar llum verda a l'operació d'aquesta firma japonesa que va ser adquirida l'any 2000 per un valor concret de 1.500 milions de dòlars (1.402 milions d'euros).

El procés de venda de l'actiu, que és "rendible" i compta amb "una àmplia base de clients", amb aerolínies de tot el món i dels Estats Units, es podria produir a la primera meitat del 2025, segons informa 'Bloomberg'.

Tal com es desprèn del comunicat en el moment de l'adquisició, Jeppesen ofereix una gamma completa de serveis d'informació de vol impresos i electrònics, incloent-hi dades de navegació, planificació de vols informatitzada, productes de programari d'aviació, serveis meteorològics d'aviació, informació de manteniment i sistemes i subministraments de formació de pilots.

Actualment, Boeing es recupera d?una vaga de 53 dies que va paralitzar l?àrea nord-americana de Seattle després d?acceptar el sindicat una pujada del 38% en quatre anys i millors contribucions per a la jubilació.

Aquesta vaga ha estat l'últim maldecap del fabricant d'avions, que acumula una sèrie de problemes des de l'incident del 5 de gener passat pel despreniment d'un panell en un avió d'Alaska Airlines.

Recentment, la companyia va presentar els seus nous comptes trimestrals en els quals va anunciar que va triplicar les pèrdues netes fins als 7.968 milions de dòlars (7.448,6 milions d'euros) entre el gener i el setembre, un 260% més que els 2.212 milions de dòlars (2.067,8 milions d'euros) del mateix període del 2023.

A més, els resultats van reflectir també un volum menor de lliuraments d'avions i els càrrecs anunciats prèviament en programes comercials i de defensa.