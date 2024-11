El Govern aprovarà demà l''escut laboral' per a afectats per la DANA, amb permisos del 100% del salari | Europa Press

El Consell de Ministres d'aquest dilluns té previst aprovar un conjunt de mesures laborals per als treballadors afectats per la DANA que la vicepresidenta segona i ministra de Treball, Yolanda Díaz, ha batejat amb el nom d''escut laboral'.

Aquest paquet de mesures per als damnificats per la DANA és el segon que adopta el Govern després que dimarts passat aprovés ajudes per als afectats per la catàstrofe valorades en 10.600 milions d'euros.

L''escut laboral', que tindrà efectes retroactius des del 29 d'octubre, estarà integrat per diverses mesures, com ara els Expedients de Regulació Temporal d'Ocupació (ERTE) per força major o per causes econòmiques, tècniques, organitzatives o de producció (ETOP) , als quals podran acollir-se empreses radicades a les zones sacsejades per la DANA però també aquelles que justifiquin que la seva activitat s'ha vist afectada pel temporal, segons fonts del Govern consultades per Europa Press.

Els treballadors inclosos a l'ERTE que vegin reduïda la seva jornada laboral o suspès el seu contracte de treball per la DANA tenen dret a una prestació contributiva, del 70% de la base reguladora, que no exigeix un període previ de cotització i que tampoc no consumeix períodes cotitzats. Les empreses a ERTE estaran exonerades del pagament del 100% de les cotitzacions almenys fins al 28 de febrer de 2025.

El Govern calcula que la xifra potencial de treballadors que es podrien adherir a un ERTE perquè treballen en un municipi afectat per la DANA supera les 350.000 persones, amb un cost aproximat de 147,9 milions d?euros.

L''escut laboral' inclou, com a novetat, permisos retribuïts, amb el 100% del salari, els treballadors que per motiu de la DANA no puguin acudir al seu lloc de treball o teletreballar. A diferència dels que es van posar en marxa durant la pandèmia, aquests permisos seran no recuperables, de manera que el treballador no haurà de recuperar les hores no treballades per a l'empresa.

Aquests permisos, que no implicaran pèrdua de cotitzacions, seran sufragats per les empreses, que podran estar o no acollides a un ERTE, i tindran terminis indeterminats (no es taxaran els dies de permís), excepte en el cas del permís per mort de familiars , que s'amplia a cinc dies a comptar des que es produeixi el sepeli.

Les causes per les quals els treballadors es poden acollir a aquests permisos són diverses. Així, hi podran accedir els treballadors que no es puguin desplaçar a la seva feina si el desplaçament suposa un perill per a la seva seguretat i salut o interfereixi en les tasques de rescat i recuperació de les zones afectades per la DANA.

També serà possible cobrar un permís retribuït quan els treballadors hagin d'atendre les tasques de cerca dels seus familiars desapareguts o fer-se càrrec de la mort dels mateixos; quan, com a conseqüència de la pèrdua dels seus habitatges o estris, no estiguin en disposició d'acudir a la feina, o quan no sigui possible la feina a distància per manca de dispositius o cobertura.

En tots aquests supòsits, tots els treballadors es poden absentar del seu lloc i acollir-se a aquests permisos retribuïts no recuperables.

"El que hem fet és ajustar una multitud de causes justament a la concessió d'un permís retribuït, per això vull enviar un missatge de tranquil·litat als treballadors. Per exemple, quan hi hagi inconvenients de mobilitat, es dóna la cobertura per a un permís de retribuït . Per tant, els treballadors que estiguin tranquils, perquè percebran i cotitzaran per feina efectiva com si no hagués passat res", va explicar la mateixa vicepresidenta Díaz divendres passat.

L''escut laboral' a què donarà llum verda aquest dilluns el Consell de Ministres inclou a més una prestació extraordinària per a empleades de la llar, del 70% de la base reguladora, sense període de carència (és a dir, sense necessitat de reunir un període mínim de cotització) i sense consum de cotitzacions.

A més, fonts de l'Executiu han indicat a Europa Press que se simplificaran les causes per poder accedir a aquesta prestació, per exemple, en cas que l'ocupador mori, estigui desaparegut o no tingui domicili.

Com es va fer en pandèmia, el Ministeri de Treball posarà en marxa un pla, anomenat 'Pla Mecuida', que permetrà als treballadors adaptar o reduir la seva jornada fins al 100% per a la cura de menors i altres familiars.

El Pla Mecuida contempla totes les possibilitats d'adaptació de jornada: des del teletreball, a l'adaptació de l'horari laboral i la reducció de la jornada, fins i tot fins al 100%. Segons fonts de l'Executiu, aquests drets de conciliació es configuren com a individuals.

Amb tot això, Treball 'prohibirà' l'acomiadament per causa de la DANA (els acomiadaments es consideraran nuls) i els contractes temporals quedaran suspesos, sense que es puguin rescindir.

A més de l''escut laboral', el ministre d'Economia, Comerç i Empresa, Carlos Cuerpo, va avançar divendres passat que el Consell de Ministres de demà aprovarà noves ajudes per als afectats de la DANA, que podran tornar en cinc o set anys.

"Posarem sobre la taula unes ajudes que podran tornar en cinc o set anys. Això es concretarà dilluns que ve al Consell de Ministres", va dir el ministre.

Totes aquestes mesures se sumen al pla estatal d'ajuda per a les zones afectades per la DANA, valorat en 10.600 milions d'euros, que el Govern va aprovar dimarts passat i en què es contemplen ajudes directes i mesures fiscals, per a famílies, empreses i autònoms .

En aquest pla i dins l'àmbit de la Seguretat Social, es va incloure la posada en marxa d'una incapacitat temporal (IT) extraordinària, que permetrà el cobrament des del primer dia del 75% del salari, als treballadors i autònoms amb danys físics o psicològics causats per la DANA.

Així mateix, ja s'ha aprovat l'increment en un 15% i durant un període inicial de tres mesos, prorrogables, de l'Ingrés Mínim Vital (IMV) i de les pensions no contributives, que es farà efectiu ja a finals d'aquest mes, sense necessitat de cap tràmit.