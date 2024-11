La banca assumirà la meitat dels 10.000 milions promesos per Sánchez per a la DANA

El govern de Sánchez anuncia més ajudes aquest 11 de novembre. Foto: Europa Press

Dels 10.600 milions promesos per Pedro Sánchez per als afectats per la DANA a València, 5.000 milions provenen d'una línia d'avals de l'Institut de Crèdit Oficial (ICO), semblant a la implementada durant la pandèmia per a les empreses. Aquesta vegada, les famílies que necessitin reparar els danys als habitatges podran accedir a aquests crèdits. Tot i això, és important assenyalar que aquestes sumes hauran de ser retornades a les entitats financeres que els atorguin, i no constitueixen un préstec a fons perdut de l'Estat.

Quan Sánchez anuncia aquests ajuts essencials per un valor de 10.600 milions, és fonamental detallar com es distribuiran els fons. Dels 10.600 milions, 5.000 milions provenen d'entitats privades, que només actuen com a prestadors i no assumiran un cost net. 3.500 milions més provenen del Consorci de Compensació d'Assegurances, encarregat de cobrir danys en casos de catàstrofe i sostingut mitjançant les primes pagades en altres pòlisses d'assegurances, per la qual cosa no representa una partida addicional del pressupost estatal.

Addicionalment, es destinaran altres ajudes ja previstes per cobrir acomiadaments i cessaments d'activitats, finançades per les aportacions de les empreses per cobrir sinistres en casos de catàstrofes, com l'ocasionada per aquesta DANA a la Comunitat Valenciana.