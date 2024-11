Et jubilaran abans d'hora? La Seguretat Social canvia les regles de la incapacitat permanent

La Seguretat Social pretén adaptar el sistema d'incapacitat i jubilació a les noves realitats laborals. Foto: Freepik

La incapacitat permanent marca un punt límit a la vida laboral de molts treballadors. Aquells que, a causa d'una malaltia o lesió greu, ja no poden exercir cap activitat laboral s'enfronten a un escenari complex que afecta tant la vida professional com personal. Aquesta condició implica la pèrdua dingressos i la dificultat per mantenir el nivell de vida, a més de la necessitat adaptar-se a una nova realitat marcada per limitacions físiques o mentals.

Per obtenir el reconeixement d‟incapacitat permanent, el treballador ha de passar per un procés de valoració exhaustiu, dirigit per organismes competents. Mitjançant proves mèdiques i avaluacions funcionals, es determina el grau d'afectació de la seva salut i si hi ha una incapacitat total i permanent per a qualsevol ocupació. Aquest procés és essencial perquè els qui compleixen els requisits puguin accedir a les prestacions econòmiques i socials corresponents.

Tot i això, la Seguretat Social ha anunciat canvis en la normativa d'incapacitat permanent. Es planteja que aquelles persones amb incapacitat absoluta puguin optar directament a la jubilació quan arribin a una certa edat, passant així a ser pensionistes jubilats en lloc de rebre prestacions per incapacitat absoluta. Això busca simplificar la transició dels qui ja han assolit una edat en què la jubilació és l'opció més adequada.

A més, és important assenyalar que la incapacitat permanent no sempre és definitiva, ja que pot ser revisada pel Tribunal Mèdic. Aquest òrgan avalua periòdicament la situació del pensionista i, si detecta una millora al seu estat de salut, pot decidir reduir o retirar la incapacitat. Així mateix, si es comprova que una persona amb incapacitat absoluta està fent una activitat laboral incompatible amb el seu grau de discapacitat, el Tribunal Mèdic pot prendre mesures per ajustar o revocar el benefici.

Amb aquestes mesures, la Seguretat Social pretén adaptar el sistema d'incapacitat i de jubilació a les noves realitats laborals, garantint un equilibri entre el suport econòmic i les condicions de salut dels treballadors.