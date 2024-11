BBVA podria retirar l'OPA sobre Sabadell si Competència imposa condicions

BBVA considera improbable que Competència estableixi limitacions que obstaculitzin la fusió. Foto: EuropaPress

La Comissió Nacional dels Mercats i la Competència (CNMC) es reunirà aquest dimarts per decidir si aprova l' oferta pública d'adquisició (OPA) de BBVA sobre el Banc Sabadell o si obre una segona fase d'anàlisi a causa de possibles problemes de competència. Tot apunta que s'optarà per la segona fase, cosa que endarreriria l'operació fins a almenys la primavera. Fonts properes a BBVA assumeixen que Competència prendrà aquesta decisió, cosa que donaria a la CNMC més temps per avaluar l'adquisició en profunditat.

Des del BBVA creuen que, fins i tot en una fase 2, la CNMC no imposarà condicions gaire restrictives, per la qual cosa el pla de compra seguirà endavant. Tot i que BBVA prefereix no fer comentaris oficials, considera improbable que Competència estableixi limitacions que obstaculitzin la fusió.

BBVA justifica l'operació com un moviment per guanyar quota de mercat i accelerar la seva estratègia de creixement. endarrerir els seus plans originals , que contemplaven el tancament de l'operació entre el desembre i el gener.

A diferència de la fusió amistosa entre CaixaBank i Bankia, l'OPA de BBVA és considerada hostil , cosa que n'ha complicat l'anàlisi. La CNMC ha requerit informació detallada, cosa que, segons la seva presidenta Cani Fernández, ha alentit el procés.

Possibles escenaris i rol del Govern

El conseller delegat de BBVA, Onur Genç, va advertir a l'octubre que, si la CNMC imposa condicions que redueixin el valor de l'operació, BBVA es podria retirar . L'oferta de canvi per als accionistes de Sabadell depèn de l'autorització de competència.

Si l'operació entra en fase 2, la CNMC tindrà tres mesos més per concloure'n l'anàlisi, i l'aprovació podria requerir compromisos de BBVA. En aquest cas, el Ministeri d'Economia podria elevar la decisió al Consell de Ministres, que comptaria amb un mes addicional per analitzar l'operació des d'altres angles, com ara la seguretat nacional.

Finalment, la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV) esperarà la resolució de Competència abans de donar llum verda a l'oferta de canvi, en què BBVA necessita l'acceptació d'almenys el 50,01% dels accionistes de Sabadell perquè l'OPA sigui efectiva.