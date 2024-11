Reconeixen l'excel·lència en innovació del DFactory del Consorci de la Zona Franca de Barcelona

La foto de família dels premiats. Foto: CZFB

El Consorci de la Zona Franca de Barcelona (CZFB) ha estat guardonat amb el Premi Empresarial Vocento a la Innovació , en reconeixement al seu projecte DFactory Barcelona , impulsat per l'entitat. Un jurat format per membres de la redacció del diari ABC va valorar l'aposta innovadora de DFactory Barcelona, que ha esdevingut un referent global a la indústria 4.0.

En només tres anys, DFactory Barcelona ha desenvolupat un ecosistema d'innovació de 17.000 metres quadrats dissenyat per fomentar la col·laboració oberta entre empreses que desenvolupen projectes conjunts i enfronten desafiaments compartits. Actualment, acull 35 empreses, entre multinacionals, mitjanes i petites, així com centres de recerca, que treballen en àrees d'avantguarda com robòtica, sensòrica, impressió 3D, ciberseguretat, realitat augmentada i virtual, intel·ligència artificial, blockchain i nanotecnologia.

Pere Navarro, delegat especial de l'Estat al CZFB, va assegurar que “estem molt orgullosos de rebre aquest guardó i que DFactory Barcelona sigui reconegut com un referent en innovació industrial, alineat amb els ODS . avenç de la nova economia. Comptem amb un 85% d'ocupació i ja estem planificant la segona fase per expandir-nos i consolidar un gran Districte 4.0”.

Per la seva banda, Blanca Sorigué, directora general del CZFB , va afegir que “aquest premi reconeix no només DFactory Barcelona, sinó tots els professionals i empreses que han triat aquest espai únic ”. Aquí es generen sinergies que impulsen noves oportunitats de negoci i contribueixen al progrés social i econòmic del país”.

Lluís López Yuste, al moment de rebre el premi. Foto: CZFB

La gala dels Premis Empresarials Vocento 2024 es va celebrar a la seu del grup Vocento i va comptar amb la presència d'Ignacio Ybarra, president de Vocento, Lluís López Yuste, director de Comunicació del CZFB, va rebre el premi, lliurat per Iñaki Arechabaleta, adjunt al Conseller Delegat de Vocento.

Transformació cap al Districte 4.0

Per consolidar-se com a líder en indústria 4.0 i enfortir la competitivitat de Barcelona a nivell internacional, el CZFB ja està executant la segona fase de DFactory, que afegirà 80.000 metres quadrats als actuals, aconseguint un total de 100.000 metres quadrats dedicats a la innovació, tecnologia i sostenibilitat. El CZFB vol convertir l'Àrea Metropolitana de Barcelona en un gran Districte 4.0, un referent internacional d'innovació i tecnologia aplicada a la indústria.

12 reconeixements més

A més del Premi Empresarial a la Innovació, es van lliurar premis a la sostenibilitat ambiental, digitalització, empresa familiar, igualtat, diversitat i inclusió oa l'expansió internacional, entre altres categories. Leroy Merlin, Iberdrola, La Lliga, Navilens, Joma Sport, Pati Innovation & Startup Campus, Mahou San Miguel, Repsol, Heura Foods, Fundació Integralia DKV, Telefónica i Redeia van ser la resta d'empreses reconegudes als Premis Empresarials Vocento 2024.