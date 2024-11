VÍDEO: Paneque: “Amb el finançament singular es vol donar resposta als recursos que necessitem a Catalunya”

Catalunya superarà en més del doble el límit del 2,6% de la norma fiscal de despesa. Foto: EuropaPress

La portaveu del Govern, Sílvia Paneque, no ha pogut respondre per manca de les dades sobre si “Catalunya complirà o no la norma de fiscal de despesa d’enguany i l’any vinent”, tal com assenyala en el seu darrer informe la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef). L’entitat afirma que, amb les dades a la mà, aquest 2024 Catalunya superarà en més del doble el límit del 2,6% de la norma fiscal de despesa. I que pel 2025 “per damunt del 3,2% previst, encara que la taxa de creixement del PIB a nivell autonòmic és actualment elevada”.

D’aquesta manera la Generalitat ha afirmat a la roda de premsa posterior a la reunió del Govern que “la preferència d’aquest govern és la negociació dels nous pressupostos del 2025 i és fer-ho amb els partits de l’acord d’investidura”, deixant clar que la referència del govern del President Illa es donar-li continuat a la relació amb ERC i els Comuns malgrat que s’allargui l’acord fins al gener.