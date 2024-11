Competència porta l'OPA del BBVA sobre Sabadell a fase 2 i complica el calendari de l'operació

Arxiu - La presidenta de la Comissió Nacional dels Mercats i Competència (CNMC), Cani Fernández, compareix a la Comissió d'Economia, Comerç i Transformació Digital, al Congrés dels Diputats, a 19 de setembre de 2024, a Madrid (Esp.

La Comissió Nacional dels Mercats i de la Competència (CNMC) ha decidit finalment portar a fase 2 l'OPA que BBVA vol llançar sobre Sabadell, de manera que entra ara en un procés d'anàlisi en profunditat i pot endarrerir el calendari que BBVA manejava per a l'operació, segons ha informat l'organisme.

L'anàlisi de control de concentracions es compon de dues fases. En una primera fase, que dura "un màxim d'un mes" --sense incloure possibles suspensions per sol·licitar més informació--, s'analitza l'operació i el consell de la CNMC decideix si l'operació ha de ser arxivada, si és susceptible de ser autoritzada (amb compromisos o sense) o, si per contra, requereix ser analitzada més detalladament pels problemes de competència que pugui generar, cosa que dóna pas a aquesta segona fase del procediment, on es contempla la participació de tercers interessats i que podria acabar sent elevada al Consell de Ministres.

Si ara s'hagués aprovat per part de la CNMC, l'OPA hauria seguit el calendari marcat per BBVA, on s'estimava un temps d'entre sis i vuit mesos per aconseguir totes les autoritzacions per llançar l'OPA i tancar la fusió a mitjans del 2025.

Tot i això, el pas a segona fase, l'operació es pot allargar. De fet, el ministre d'Economia, Comerç i Empresa, Carlos Cuerpo, va assenyalar a mitjans d'octubre que arribar a fase 2 el calendari "es pot estendre diversos mesos més, fins ben entrat el primer trimestre del 2025".