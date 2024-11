L'OPA de BBVA i Sabadell: La decisió final a les mans de la CNMC i la CNMV

El procés de l'opa hostil de BBVA sobre el Banc Sabadell ha entrat en una nova fase d'incertesa. a lobertura duna segona fase.

Aquesta decisió implica més temps per avaluar les condicions de l‟operació i planteja dubtes sobre el calendari previst. Ara, serà la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV) la que haurà de prendre la propera decisió, generant més incertesa als mercats.

Aquest dimecres, les dues entitats bancàries van experimentar lleus caigudes a la borsa, al voltant del 0,2%, en un context de volatilitat per a l'Ibex 35. Tot i que l'autorització per part de la CNMC és gairebé segura, es desconeix si imposarà condicions (conegudes com a "remeis") que afectin la rendibilitat de l'operació.

BBVA, que sempre ha considerat improbable aquesta possibilitat, ha advertit que podria retirar l'oferta si les condicions fossin massa restrictives i comprometessin la creació de valor per als seus accionistes.

En aquesta segona fase , Banc Sabadell, així com altres interessats, podran presentar-hi al·legacions. S'espera que les comunitats autònomes, especialment Catalunya i el País Valencià, es posicionin en contra de l'operació , esgrimint preocupacions sobre competència i l'impacte a les pimes. Els assessors de totes dues entitats intensificaran els seus esforços per influir en el procés, ja que l'aprovació de la CNMC és un pas necessari perquè la compra es concreti.

A la complexitat de l'operació se suma la incertesa a la CNMV, la decisió de la qual s'espera en un context de canvi a la presidència de l'organisme. Rodrigo Buenaventura, actual president, deixarà el càrrec el 16 de desembre per unir-se al Consell de l'Organització Internacional de Comissions de Valors (IOSCO), i encara no es coneix el seu successor. Aquesta transició afegeix més pressió a la situació, especialment perquè BBVA desitja que el període d'acceptació dels accionistes del Sabadell comenci com més aviat millor, mentre que Sabadell prefereix esperar que la CNMC acabi l'anàlisi.

El debat se centra en la importància que els accionistes tinguin tota la informació abans de decidir, encara que l'autorització final del Ministeri d'Economia també serà necessària. Si l'operació avança, BBVA es convertirà en el segon banc espanyol més gran i el tercer d'Europa per balanç. Tot i això, la incertesa sobre les condicions de l'operació podria estendre el procés fins a la segona meitat de l'any que ve, com suggereixen alguns analistes.

En aquest context, la prima oferta per BBVA s'ha reduït , mentre que Sabadell continua mostrant un creixement en les xifres financeres. La batalla, per tant, no només és econòmica, sinó també estratègica, amb els dos bancs treballant intensament per inclinar la balança a favor seu en aquesta OPA que transformarà el panorama bancari espanyol.