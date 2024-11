Cañete (Pimec) lamenta que la “burocratització” fa que Europa hagi perdut el lideratge

Antoni Cañete, president de Pimec, en una imatge recent. Foto: Europa Press

El president de Pimec, Antoni Cañete, ha analitzat que Europa ha perdut lideratge en els darrers anys, i ha demanat “una legislació que no sigui tan burocràtica i sigui més eficaç i efectiva” .

"Ens cal que tinguem una visió d'inversió en una cosa tan important com és la innovació", ha dit via telemàtica al II Fòrum d'Economia i Dret Europa-Xina, celebrat aquest dimecres 13 de novembre a Barcelona a la seu de la Universitat Pompeu Fabra (UPF) i la Barcelona School of Management.

A la taula rodona també hi han participat el vicepresident de la Xina Chamber of Commerce to the EU, Zhisheng Wang, el director de l'Institute d'International Law of Chinese Academy of Social Sciences, Jingdong Liu, el director del Centre for Global Economy and Geopolitics d'Esade, Ángel Saz, i CEO de HRC Group, Yongtao Gu.

"No tenim en l'àmbit de les empreses tecnològiques cap de les deu principals que hi ha al món i això ja ens dóna un indicador que necessitem", ha lamentat Cañete.

A parer seu, Europa necessita polítiques que "permetin donar resposta ràpida" i que s'adaptin a les disrupcions tecnològiques, com la intel·ligència artificial (IA) o el 5G.

Taula rodona

Per Saz, cal "repensar i reconstruir un sistema de governança global" i la victòria de Donald Trump a les últimes eleccions dels Estats Units és una oportunitat perquè la Xina i la Unió Europea (UE) cooperin i millorin les seves relacions.

Liu ha criticat que Trump marginarà la UE i la Xina, i ha lamentat els aranzels als cotxes xinesos: "Per ser sincers, els meus col·legues i el poble xinès es pregunten per què. Tenim una relació molt bona en l'àmbit comercial".

Gu ha valorat que "cada vegada es nota més que els països europeus es preocupen molt per tenir indústries estratègiques establertes als seus propis països", i ha assegurat que això és una oportunitat per a les empreses xineses i espanyoles.

Segons Wang, "la globalització continuarà sent un motor clau per al creixement empresarial i la innovació", tot i que ha valorat que els desafiaments geopolítics com l'augment del proteccionisme, les barreres comercials i els canvis de poder afectaran la inversió.