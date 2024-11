Arriba el dret a l'error a la Renda: L'Agència Tributària obre la porta a la correcció voluntària

El dret a l'error cobreix situacions com ara la presentació tardana de la declaració de la Renda. Foto: EuropaPress

Durant la jornada “Regularitzar un Incompliment (Dret a l'Error)”, que va tenir lloc a Eivissa el 26 de setembre de 2024, es va abordar la problemàtica del dret a l'error al sistema tributari espanyol. A l'esdeveniment es van destacar diverses iniciatives encaminades a impulsar un canvi en aquesta àrea. Joan Torres Torres, president de l´Associació Professional de Tècnics Tributaris de Catalunya i Balears (APttCB) i de la Federació Espanyola d´Associacions Professionals de Tècnics Tributaris i Assessors Fiscals (FETTAF), ha estat un dels principals defensors d´aquestes mesures innovadores, que estan començant a ésser implementades per l'Agència Estatal d'Administració Tributària (AEAT).

Al XXXIV Congrés d'Inspectors d'Hisenda de l'Estat , la directora general de l'AEAT, Soledad Fernández, va anunciar un avenç significatiu: ara es permet als contribuents corregir errors sense enfrontar sancions excessives, sempre que no hi hagi dol o mala fe. Aquest canvi cerca humanitzar la relació entre l'administració i els ciutadans, reforçant la seguretat jurídica i promovent la cooperació en comptes de la penalització.

El dret a l'error també s'ha incorporat al pla estratègic de l' Agència Tributària 2023-2027 , cosa que permet als contribuents rectificar errors sense ser sancionats. L'objectiu és fomentar un entorn de confiança i col·laboració , incentivant els ciutadans a corregir els seus errors de bona fe. Joan Torres Torres ha abordat aquesta qüestió en diversos fòrums, com ara el Seminari organitzat per la Universitat Menéndez Pelayo i l'Institut d'Estudis Fiscals a Sevilla el maig del 2024.

Entre les iniciatives més destacades hi ha la introducció d'autoliquidacions rectificatives, que faciliten la correcció voluntària d'errades fiscals sense iniciar procediments sancionadors. Això fomenta un canvi cultural a l'administració tributària, prioritzant l'assessorament preventiu i l'assistència al contribuent.

El dret a l'error cobreix situacions com la presentació tardana de la declaració de la renda sense perjudici econòmic, o la rectificació d'errades en declaracions informatives sense impacte fiscal. També inclou la possibilitat de corregir pagaments a l'excés en autoliquidacions sense penalització, sempre que es tracti d'errors involuntaris.

Joan Torres Torres seguirà participant en esdeveniments rellevants, com Accountex España 2024 a IFEMA Madrid, ia les Jornades Tributàries de l'APttCB, on es debatran noves directrius i controvèrsies fiscals. La modernització i humanització del sistema tributari són eixos fonamentals per a l'APttCB, que cerca un model més just i accessible per a tots els ciutadans.