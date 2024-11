Fundació Naturgy obre la convocatòria de la VI edició del 'Premi a la millor iniciativa social a l'àmbit energètic'

Foto: Fundació Naturgy

Fundació Naturgy ha obert la convocatòria de la VI edició del seu 'Premi a la millor iniciativa social a l'àmbit energètic', amb el qual busca reconèixer i donar visibilitat a les persones, entitats i institucions que destaquen per la seva contribució a l'àmbit social gràcies projectes vinculats a l'energia.

Aquesta edició ha incrementat substancialment els seus reconeixements, amb una dotació econòmica per al primer premi de 100.000 euros, 50.000 euros per a l'accèssit i fins a 8 reconeixements de 10.000 euros per als projectes finalistes.

Les candidatures es poden presentar a la web de la Fundació Naturgy fins al 28 de febrer de 2025. Podran optar tots aquells projectes desenvolupats a Espanya, en marxa o finalitzats, que impliquin millores socials relacionades amb l'energia, en els àmbits de la vulnerabilitat, salut, educació, inclusió social, emprenedoria o medi ambient, entre d'altres.

María Eugenia Coronado , directora general de Fundació Naturgy, explica que “aquest premi, que arriba aquest any a la sisena edició, és el resultat de l'aposta decidida de la Fundació per fer front a la vulnerabilitat energètica en la seva globalitat, impulsant iniciatives socials que treballen en ella des de perspectives molt diferents, totes dirigides a persones que veuen afectades les seves condicions de vida per aquesta situació. Aquest any ratifiquem el nostre compromís incrementant la dotació econòmica vinculada a aquesta iniciativa, per contribuir al finançament d'un major nombre de projectes socials, cosa que sens dubte es tradueix en un nombre més gran de persones beneficiades”.

El jurat del premi està presidit per Manuel Bretón , president de Càritas Espanyola, que va afirmar que “aquest reconeixement de Fundació Naturgy és un enorme impuls per a les iniciatives que es presenten, també per a les que no obtenen premi, ja que és una plataforma de coneixement i difusió de la important tasca social que es realitza al nostre país i el seu notable impacte i, per tant, de trobar sinergies, estrènyer vincles i fomentar el treball en xarxa”.

El jurat, presidit per Bretón, està format per Alberto Núñez , SJ, professor del departament de Direcció General i Estratègia d' ESADE , patrona de la Fundació de l'Esperança ; Juan José López Burniol , vicepresident de la Fundació Bancària 'la Caixa'; Humanitats de Barcelona ; Maria del Mar Pageo , presidenta de Creu Roja Espanyola ;

Cinc edicions i 338 candidatures

Durant les cinc edicions anteriors s'han rebut 338 candidatures amb un impacte sobre més d'un milió de beneficiaris. Les iniciatives guanyadores a les edicions anteriors van ser la Fundació Energia Responsable, per la seva iniciativa d'àmbit nacional enfocada a garantir l'accés a l'energia a famílies vulnerables amb un programa de lluita contra la pobresa energètica; Creu Roja Espanyola, pel projecte integral d'atenció a les persones que es troben en risc d'extrema pobresa i exclusió; el projecte 'L'accés a l'energia' d'Energia sense Fronteres; 'Endollats a l'ocupació', de Fundació Èxit; 'Contribuir a la millora social dels més vulnerables a Espanya, a través de la formació' i “Ni una llar sense energia', de Fundació Ecologia i Desenvolupament (Ecodes).

Per part seva, a la categoria d'Accèssit van obtenir reconeixement Càritas Diocesana de Madrid, per un projecte que engloba actuacions dirigides a reduir l'impacte ambiental del treball de l'entitat amb persones en situació d'exclusió; el projecte “Primera esplaiar sostenible d'Espanya amb certificat Passivhaus per a persones amb discapacitat”, de CÍRVITE-Plena Inclusión; 'Generant futur', de l'Associació Nord Jove; 'Ajuda integral a la vulnerabilitat energètica', de Fundació Roure; i

els programes 'Educació Financera Familiar i Pobresa Energètica', de la Fundació de Famílies Monoparentals Isadora Duncan.

Com a novetat daquesta edició, per primera vegada tindran un reconeixement econòmic els projectes de les entitats finalistes.